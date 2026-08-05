Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çık Dışarıya Oynayalım' etkinlikleri bu yıl da yaz akşamlarını oyun, eğlence ve sinema keyfiyle renklendirdi. Etkinliklerin final durağı olan İzmit Millet Bahçesi'nde (Fuar Park) iki gün süren renkli ve dopdolu programlar coşkuyu zirveye taşıdı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Çık Dışarıya Oynayalım' etkinlikleri yaz akşamlarını renklendirdi. Geçtiğimiz hafta Darıca, Gölcük, Karamürsel ve İzmit'te yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikler, çocukları ve aileleri bir araya getirerek her yaştan vatandaşa keyifli anlar yaşattı. Etkinlikler kapsamında Darıca Millet Bahçesi, Gölcük Kavaklı Sahili, Karamürsel Sahili ve İzmit Millet Bahçesi'nde (Fuar Park) çocuklar ve aileler, sevilen animasyon filmi 'Rafadan Tayfa: Göbeklitepe' ile açık hava sinemasının keyfini yaşadı. Yaz akşamında bir araya gelen aileler, çocuklarıyla birlikte unutulmaz anılar biriktirdi.

Darıca ve Gölcük'te düzenlenen programda ise Tuncer Ediz ve Esin Toksoy'un 'Bedenden Oyuna' gösterisi çocuklardan büyük ilgi gördü. Eğlenceli sahne performansları, interaktif oyunlar ve kahkaha dolu anlar etkinliğe renk kattı.

ATÖLYELER VE OYUNLARLA DOPDOLU PROGRAM

Etkinlik alanlarında kurulan atölyelerde çocuklar; bileklik yapımı, uçurtma, kum boyama, güneş gözlüğü tasarımı, çanta ve tişört boyama ile karikatür atölyelerine katılırken, akıl ve zekâ oyunları, geleneksel çocuk oyunları ve at biniş deneyimiyle de keyifli vakit geçirdi. Aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak olarak kendi çocukluklarının oyunlarını yeniden hatırlama fırsatı buldu.