Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, duyarlı bir vatandaşın örnek davranışı ile Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan cüzdanı kısa sürede sahibine ulaştırdı. İçerisinde döviz ve nakit para bulunan cüzdan, düzenlenen tutanakla eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kent genelinde denetim faaliyetlerini titizlikle yürüten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların huzur, güven ve esenlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri adına görevlerini özveriyle yerine getirirken, Cumhuriyet Meydanı'nda örnek bir olay yaşandı.

3 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Genel Kontrol Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki rutin denetimleri sırasında duyarlı vatandaş Bayram Doğan tarafından kendilerine teslim edilen bir cüzdanı muhafaza altına aldı.

Zabıta ekiplerince düzenlenen tutanakta cüzdan içerisinde 610 Pound, 255 Euro, 100 Dolar ve 30 Türk Lirası bulunduğu kayıt altına alındı.

Büyükşehir ve Emniyetten Örnek İş Birliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürüttükleri çalışma sonucunda cüzdanın sahibine kısa sürede ulaştı. Yapılan araştırmalar neticesinde cüzdanın Aliye Erçayan'a ait olduğu belirlenirken, Erçayan Zabıta Daire Başkanlığı'na davet edilerek cüzdanı eksiksiz şekilde kendisine teslim edildi.