Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren sivrisinek ve diğer vektör kaynaklı sorunların önüne geçmek amacıyla il genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

SAMSUN (İGFA) - İnsan ve çevre sağlığını önceleyen çalışmalar kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sivrisineklere karşı etkin mücadele yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde 49 ekiple dereler, kanallar, kanaletler, doğal su birikintileri, bina altları ve sivrisinek oluşumuna elverişli tüm alanlarda larva mücadelesi gerçekleştiriyor.

Özellikle dereler, denize bağlantısı bulunan kanallar ve doğal su birikintilerinde tamamen biyolojik ürünler kullanılarak ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Ekipler, sivrisineklerin üreme alanlarının önemli bir bölümünün insan eliyle oluşturulan yapay su birikintileri olduğuna dikkat çekiyor. Bahçelerde ağzı açık şekilde bırakılan varil, fıçı, bidon ve benzeri kaplarda biriken suların sivrisineklerin çoğalması için uygun ortam oluşturduğu belirtilirken vatandaşlardan bu tür kapları açıkta bırakmamaları ve su birikmesine izin vermemeleri isteniyor.

45 ARAÇLA GECE İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Larva mücadelesinin yanı sıra 45 araçla gece ilaçlama çalışmaları da kesintisiz devam ediyor. Ancak tarımsal üretime ciddi zarar veren kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele kapsamında doğaya salınan Japon samuray arılarının bulunduğu bölgelerde, faydalı böcek popülasyonuna zarar vermemek amacıyla kimyasal ilaçlama yapılmıyor.

İLÇE BELEDİYELERİNE İLAÇ VE EKİPMAN DESTEĞİ DE SAĞLANIYOR

Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki mücadeleye katkı sunmak amacıyla protokol kapsamında destek verdiği ilçe belediyelerine ekipman ve ilaç desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir tarafından şimdiye kadar 6 ilaçlama makinesi, 670 litre larvasit ve 1050 litre adultisit ilçe belediyelerine teslim edilerek ortak mücadele güçlendirildi.