Manisa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, “Türkü Gibi Şarkılar” konseriyle Kültür Merkezi Lale Salonu’nda sahne aldı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.MANİSA (İGFA) - Şefliğini Hasan Başkaya’nın üstlendiği, tamamı gönüllülerden oluşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, günümüzde de popülerliğini sürdüren türkülerden oluşan repertuvarla salondaki sanatseverlerden tam not aldı. Konserin sonunda uzun süre alkışlanan koro, izleyicinin coşkusuyla unutulmaz bir gece yaşattı. Şef Hasan Başkaya, koronun; polis, mühendis, öğretmen, sağlık çalışanı gibi farklı meslek gruplarından gelen amatörlerden oluştuğunu belirterek, “Hepsi türkü sevgisinde buluşuyor. Her Perşembe Atatürk Gençlik Merkezi’nde buluşarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yapının tek ön koşulu, türkü söylemek istemek. Bu konsere 3 ayda hazırlandık. Bu akşam da popüler türküleri hatta artık pop müzik gibi söylenen türküleri repertuvarımıza ekledik. Seyircinin tepkisi de muhteşemdi, güzel bir gece yaşadık” dedi.

“Başkan Zeyrek, sanata verdiği destekle fark yaratıyor”

Başkaya, “Katkıları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Ferdi Zeyrek’e teşekkür ederiz. Başkan’ımız, sanata verdiği destekle geldiğinden beri fark yaratıyor. Tiyatromuzda olsun, konservatuvarda olsun birçok alanda sanatı kentimizde büyültüyor, güzel isimler getirerek, güzel hocalar getirerek. Manisa’ya sanatı sevdirmeye çalışıyor, onun için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Koordinatörü Yonca Gezgin ise “Bugün Türk Halk Müziği koromuz harika bir konsere imza attı. Şefimiz Hasan Başkaya’nın öncülüğünde, gönüllülerden oluşan koristlerimiz, gerçekten Manisalılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Sanatla birlikte ortak paydada buluşmanın mutluluğunu bir kere daha yaşadık” dedi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ural Sevener de konseri takip edenler arasındaydı. Gecenin sonunda Koro Şefi Hasan Başkaya'ya teşekkür ederek hediye takdim eden Sevener, sanatın birleştirici gücünü vurgulayarak bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.