Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol ve altyapı çalışmalarını şeffaf bir şekilde vatandaşlarla buluşturuyor. E-Kocaeli ve rehber.kocaeli.bel.tr üzerinden anlık takip sistemiyle herkes güncel bilgilere kolayca ulaşabiliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürülen yol yapım, bakım, onarım ve altyapı çalışmalarını vatandaşların anlık olarak izleyebileceği yenilikçi bir sistemi hayata geçirdi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen bu sistem, sürücü ve yayaların günlük planlamalarını kolaylaştırarak trafikte zaman tasarrufu sağlıyor. Vatandaşlar, E-Kocaeli ve rehber.kocaeli.bel.tr adreslerinden tüm çalışmaları detaylı bir şekilde takip edebiliyor.

HARİTALI SİSTEMLE ŞEFFAF VE KOLAY ERİŞİM

Sistem, yol çalışmalarının konumunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini, çalışmayı gerçekleştiren kurumu ve işin içeriğini harita üzerinde detaylı bir şekilde sunuyor. Bu sayede vatandaşlar, güncel yol durumuna göre alternatif güzergahlar belirleyerek ulaşım planlamalarını daha etkin bir şekilde yapabiliyor. Online platform, hem masaüstü hem de mobil cihazlardan kolayca erişilebilir olmasıyla dikkat çekiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu hizmet, şehir içi ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önceden görme imkanı tanıyor.

UKOME izni alan, devam eden ve planlanan tüm çalışmaların şeffaf bir şekilde paylaşıldığı sistem, vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.