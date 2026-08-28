Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkânlarla hem sporun hem de sosyal yaşamın içinde yer alan 18 yaşındaki bedensel engelli milli sporcu Zeynep Ünal, azmi ve başarılarıyla örnek oluyor. Kağıtspor Kulübü'nde başladığı bilek güreşinde Türkiye şampiyonlukları kazanan ve Avrupa üçüncüsü olarak milli formayla kürsüye çıkan Zeynep Ünal, hayatın her alanında aktif.

KOCAELİ (İGFA) - Yıllar önce yaşadığı talihsiz bir olay sonucu sağ kolu ampute olan Zeynep Ünal'ın sporla tanışma hikâyesi, engellere rağmen vazgeçmeyen bir genç kızın azim ve kararlılığını ortaya koyuyor.

Bilek güreşi yapmak istediğini ilk kez babasına söylediğinde, babası kızının zarar görmesinden endişe ederek bu fikre sıcak bakmadı. Ancak Zeynep kararından vazgeçmedi. İnternette araştırma yaparak tek kolla bilek güreşi yapan sporcuları bulan Zeynep, öğrendiklerini babasına göstererek, 'Baba bak, tek kolla da yapılabiliyormuş' dedi. Zeynep'in ısrarı ve spora duyduğu tutku, kısa süre sonra onu Kağıtspor'un kapısından içeri taşıdı.

İLK MADALYADAN AVRUPA KÜRSÜSÜNE

Yaklaşık 3 yıl önce bilek güreşine başlayan Zeynep, ilk yarışma deneyimini Samsun'da yaşadı ve 2024 yılında Türkiye ikincisi oldu. 'Başaracağım, vazgeçmek yok dedim' sözleriyle o günü anlatan genç sporcu, azmini başarıya dönüştürerek 2025 ve 2026 yıllarında Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Milli formayı da sırtına geçiren Zeynep, 2026 yılında Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olarak kariyerine uluslararası bir madalya ekledi.

'MİLLİ FORMAYI GİYMEK ÇOK GURUR VERİCİ'

Bir zamanlar merakla araştırdığı spor dalında bugün milli sporcu olmanın gururunu yaşayan Zeynep, yaşadığı değişimi 'Asla yapamayacağımı düşündüğüm bir alanda milli formayı giymek çok gurur verici. İnsanlara yapabildiğimi göstermek çok güzel. Pes etmediğim için kendimle gurur duyuyorum' sözleriyle anlattı.

Zeynep'in Kağıtspor'daki antrenörü Kenan Eroğlu, sporun genç sporcuların hayatında yalnızca madalya ve derecelerden ibaret olmadığına dikkat çekiyor. Zeynep'in sporla birlikte özgüven, disiplin ve hızlı karar verme yeteneğinin geliştiğini belirten Eroğlu, bu değişimin eğitim hayatına da yansıdığını ifade etti. Zeynep'in okulda takdir belgesi aldığını dile getiren antrenör Eroğlu, 'Bu sporları yapan sporcularda inanılmaz anlamda özgüven artıyor. Buradaki başarıları mutlaka okula da yansıyor. Zeynep de bunun güzel örneklerinden biri' dedi.

KAĞITSPOR'DAN GONCA'YA UZANAN GÜÇLÜ BAĞ

Zeynep'in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yolu yalnızca sporla kesişmiyor. Kağıtspor çatısı altında antrenmanlarına ve spor kariyerine devam eden genç sporcu, diğer yandan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin sunduğu imkânlardan yararlanıyor. Gonca'da 'Sporda Ben De Varım' projesi kapsamında sosyal aktivitelere katılan, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren Zeynep, Büyükşehir'in iki farklı hizmeti sayesinde hem hedeflerinin peşinden koşuyor hem de sosyal yaşamın içerisinde aktif bir şekilde yer alıyor.

YENİ HEDEFLER, YENİ BAŞARILAR

Kağıtspor'da sporla gücünü keşfeden, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde sosyal hayatın içinde kendine yeni alanlar açan Zeynep, kazandığı madalyaların verdiği motivasyonla yeni hedeflerine doğru ilerliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylere sunduğu spor ve sosyal yaşam olanakları, azim ve doğru destekle buluştuğunda güçlü başarı hikâyelerinin ortaya çıkmasına katkı sağlıyor.