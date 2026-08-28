Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve üreticilerin sulama suyu ihtiyacını güvence altına almak amacıyla Tahtalı Sulama Suyu Temin Projesi'ni hayata geçiriyor. Tahtalı Göleti'nden sağlanacak suyun daha geniş tarım alanlarına ulaştırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında ilk etapta 26,7 kilometrelik yeni sulama suyu hattı inşa edilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelindeki altyapı yatırımlarının yanı sıra tarımsal üretimin ihtiyaç duyduğu sulama altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda Tahtalı Göleti'nden temin edilecek suyun tarımsal alanlara ulaştırılması amacıyla Tahtalı Sulama Suyu Temin Projesi hazırlandı. Proje ile bölgedeki tarımsal üretimin su ihtiyacının karşılanması, mevcut su kaynaklarının daha etkin kullanılması ve üretim kapasitesinin desteklenmesi amaçlanıyor.

5,97 milyon metreküp aktif hacme sahip Tahtalı Göleti'ndeki suyun daha geniş tarım alanlarına ulaştırılması amacıyla hazırlanan proje ile bölgedeki sulama altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. İlk etapta Tahtalı Göleti'nden doğal eğimden yararlanılarak 920 hektarlık tarım alanına sulama suyu ulaştırılacak. Yaklaşık 1.295 futbol sahası büyüklüğündeki bu alanda üreticilerin sulama suyu ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Daha sonraki yıllarda ise cazibe (doğal kot eğimi) ile beslenemeyen üst kottaki tarım arazilerinin de sulama sistemine dâhil edilmesi amacıyla pompalı sistemle sulama yapılması planlanıyor. Bu kapsamda proje ve inşaat çalışmaları, ileriki yılların yatırım programları kapsamında değerlendirilecek.

İLK ETAPTA 26,7 KİLOMETRELİK HAT

2026 yılında ilk etapta doğal eğimden yararlanılarak sulama yapılacak bölümler için ihale süreci yürütülüyor. Bu kapsamda toplam 26 bin 699 metre yeni sulama suyu hattı inşa edilecek. Proje kapsamında ayrıca suyun tarım alanlarına düzenli ve kontrollü şekilde ulaştırılmasını sağlayacak yapılar ile farklı noktalardaki dere geçişleri de yapılacak. Böylece ilk etapta hayata geçirilecek yeni hatlarla sulama altyapısının daha geniş bir alana hizmet vermesi sağlanacak. Tahtalı Sulama Suyu Temin Projesi ile tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirildiği bölgelerde üreticilerin sulama suyu ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Proje kapsamında Derince ilçesindeki Çavuşlu, Tahtalı, Kaşıkçı, Geredeli ve Karagöllü mahalleleri ile Körfez ilçesindeki Cumaköy, Himmetli ve Çıraklı mahallelerine sulama suyu temin edilecek. Böylece tarımsal üretimin ihtiyaç duyduğu suyun daha etkin ve verimli şekilde kullanılmasına katkı sağlanacak.