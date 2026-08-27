İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy-Sabiha Gökçen ve Pendik-Sabiha Gökçen raylı ulaşım hatlarında kullanılmak üzere temin edilen 100 metro aracının ilk setini Behiç Erkin Yerleşkesi'nde raylara indirdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, programda yaptığı açıklamada ilk tren setinin ray üstüne indirildiğini belirterek, dinamik testlerin başladığını, ikinci setin de kısa sürede geleceğini söyledi. Aslan, teslimatların hızla sürmesiyle 2027 ortasında 100 aracın tamamının sefere alınacağını ifade etti.

Konuşmasına 30 Ağustos Zafer Bayramını anarak başlayan Aslan, programın yapıldığı yerleşkenin adını taşıyan Behiç Erkin'in, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye asker ve mühimmat sevkiyatını yöneten önemli bir isim olduğunu hatırlattı. Erkin'in, Cumhuriyet döneminde de demiryollarının kurucusu ve ilk genel müdürü olarak 'demir ağları ören kadronun lideri' olduğunu söyleyen Başkan Vekili Aslan, 2019'dan bu yana raylı sistemlerde önemli yatırımlar yaptıklarını dile getirerek, bütçe disipliniyle durmuş şantiyeleri yeniden çalışır hale getirdiklerini söyledi.

Bu arada İBB'nin son yıllarda hizmete aldığı hatlar arasında M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey, T5 Cibali-Alibeyköy, F4 Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan, M8 Bostancı-Parseller, M9 Ataköy-Olimpiyat ve M5 Çekmeköy-Sultanbeyli uzatması yer aldı.

Başkan Vekili Nuri Aslan, görevde oldukları süre boyunca 69,5 kilometre yeni raylı sistem hattı ve 65 yeni istasyon açtıklarını, İBB işletmesindeki raylı sistem ağını da 157 kilometreden 248,7 kilometreye çıkardıklarını ifade etti.

YENİ ARAÇ ALIMLARI SÜRÜYOR

Konuşmasında metro araç yatırımlarına da değinen Aslan, Kadıköy-Sabiha Gökçen ve Pendik-Sabiha Gökçen hatları için 5,1 milyar liralık sözleşmeyle alınan 100 yeni metro aracının ilk setinin teslim edildiğini söyledi. Ayrıca, Kirazlı-Halkalı hattı için 272 yeni metro aracının alım sürecinin de başlatıldığını belirtti. Önümüzdeki 5 yılda toplam 672 yeni metro aracını İstanbul'a kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Aslan, bu yatırımların yerli sanayiye de katkı sunduğunu vurguladı.

Programın sonunda merkezi kurumlara çağrıda bulunan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'a hizmet edecek yatırımların önünün açılması gerektiğini söyledi. İstanbul için kaynak ya da proje sorunu bulunmadığını belirten Aslan, tek amaçlarının İstanbul'u ve Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak olduğunu ifade etti.