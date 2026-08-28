Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Gödene Gençlik Kampüsü'nde incelemelerde bulundu.

KONYA (İGFA) - Bilgehanelerin ve Lise Medeniyet Akademileri'nin (LİMA) artık şehrin en önemli markalarından biri haline geldiğini vurgulayan Başkan Altay, 'Baharda temelini attığımız Gödene Gençlik Kampüsümüzde inşaatımız hızla devam ediyor. Artık Bilgehane, Lise Medeniyet Akademisi ve kütüphaneleri birleştirerek Gençlik Kampüsü adı altında büyük yapılar inşa ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Başkan Altay, gençlerin eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında kendilerini geliştirebilecekleri nitelikli mekanlar oluşturmaya büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, 'Gödene Mahallemizde yaklaşık 8 bin metrekare kapalı alanda 200 milyon lira maliyetle yapmış olduğumuz bu tesis bölgedeki ortaokul ve lise öğrencilerinin hem uğrak yeri olacak hem de kütüphaneden etüt salonuna kadar birçok eksiği tamamlayacak. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum' dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, inşaatın yaklaşık yüzde 50 seviyesine ulaştığını belirterek, 'Baharda temelini attığımız inşaat neredeyse sona doğru yaklaşmış vaziyette. Tabii merkezden biraz daha uzakta olan büyük bir mahallede bu tip hizmetlerin yerinde çözülmesi çok kıymetli. O yüzden Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'BU BİR KAZAN KAZAN PROJESİ'

Hem LİMA hem Bilgehane hem de kütüphane gibi bütün kompleksin bir arada bulunmasının bölgedeki vatandaşlar için büyük bir kolaylık olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, 'Hem mali hem de eğitim açısından baktığımız zaman bu bir kazan kazan projesi. Ben mahallem ve ilçem adına ekibimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah içinin de dolup taştığı günleri de birkaç ay sonra göreceğiz. Allah'ım sağlıkla selametle inşaatı tamamlamayı ve içinin de eğitim hayatına başladığını bize görmeyi nasip etsin diyorum' ifadelerini kullandı.

GÖDENE GENÇLİK KAMPÜSÜ

Konya Büyükşehir Belediyesi, gençler için Gödene Mahallesi'ne dev bir gençlik merkezi kazandırıyor.

Toplam 3 katlı ve 8 bin metrekare alanda inşa edilen kampüs, gençlerin hem ders çalışabileceği hem de keyifle vakit geçirebileceği modern bir merkez olacak.

Tesisin içerisinde Bilgehane, LİMA ve Öğrenci İstasyonu hizmet verecek.