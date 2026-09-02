Edirne'nin Keşan ilçesinde merhum Vahit Ersöz'ün anısına açık hava anasınıfı projesi Merkez Anaokulu'nda hayata geçiriliyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Merkez Anaokulu bahçesinde merhum Vahit Ersöz'ün dostları tarafından başlatılan açık hava anasınıfı projesini yerinde inceledi.

Çocukların eğitim ortamlarını zenginleştirmek ve doğayla iç içe öğrenme imkânı sunmak amacıyla hayata geçirilen projeyle ilgili yetkililerden bilgi alan Kemik, eğitime katkı sunan bu çalışmanın önemli olduğunu vurguladı. Projeye destek veren merhum Vahit Ersöz'ün dostlarına da teşekkür etti.

YENİ EĞİTİM YILINA YETİŞTİRİLECEK

Paylaşılan bilgilere göre, açık hava anasınıfının iskelet çalışmalarının 3 ila 5 gün içinde tamamlanması planlanıyor. Tüm hazırlıkların yeni eğitim öğretim yılı başlamadan bitirilerek öğrencilerin kullanımına hazır hâle getirilmesi hedefleniyor. Ziyaret sırasında okulda yeni dönem öncesi yürütülen genel bakım, onarım ve fiziki hazırlık çalışmaları da denetlendi.

Çocuklar için daha güvenli, nitelikli ve çağdaş eğitim ortamları oluşturma hedefiyle çalışmaların süreceği belirtilirken, merhum Vahit Ersöz rahmet ve minnetle anıldı.