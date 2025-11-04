Anadolu Sigorta'nın KOBİ'ler, iş dünyası, acenteler ve üniversite öğrencileriyle sigorta bilincini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Anadolu Buluşmaları'nın yedincisi Adana'da düzenlendi.

ADANA (İGFA) - Anadolu Sigorta'nın gelenekselleşen 'Anadolu Buluşmaları' etkinlik serisinin yeni durağı Adana oldu.

KOBİ'ler, iş dünyası, acenteler ve üniversite öğrencilerinden oluşan geniş bir kitleyi bir araya getiren Anadolu Buluşmalarının yedincisi, 31 Ekim'de Adana'da, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte Adana'nın sigorta karnesi değerlendirilirken KOBİ'lerin risk yönetimi ve sigorta bilincinin artırılmasına yönelik konular ele alındı.

Gazeteci Noyan Doğan moderatörlüğünde düzenlenen panelin konuşmacıları arasında Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan ve Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölüm Müdürü Özge Küllah Kurtuluş yer aldı.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, konuşmasında Adana'nın sigorta karnesine değindi.

Adana'da sınai ticari grupta sigortalılık oranı, yüzde 50 seviyesinde seyrettiğini belirten Tuğtan, 'Bu oran aslında iyi gibi görünmekle birlikte büyük tesislerde yüzde 90'ın üzerinde, orta büyüklükteki işletmelerde yüzde 25 civarındayken, daha küçük işletmelerde ise yüzde 10-5 seviyelerine kadar düşüyor. Dolayısıyla özellikle küçük ve orta boy işletmelerde ciddi bir koruma açığı olduğunu görüyoruz. Aslında sivil tarafta da biraz benzer durum var. Yani kaskoda da zorunlu olan poliçelerde dahi Adana'da, Türkiye geneli ortalamasının altında bir tablo görüyoruz. Konutta Türkiye ortalamasına yakın yüzde 28'lik bir sahiplik oranı var ama kaskoya baktığımız zaman yüzde 25 gibi bir oran görüyoruz. Bu oran Türkiye ortalamasının 6-7 puan altında bir sigorta sahiplik oranı anlamına geliyor. Trafik zorunlu poliçe olmasına rağmen, orada bile Türkiye ortalamasının yüzde 10 altında ve yüzde 70 seviyelerinde bir sigortalılık oranı var' diye konuştu.