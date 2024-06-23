Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze bölgesine kazandıracağı sebze ve meyve halinde sona yaklaşıldı. Tesis her yönüyle esnaf ve vatandaşın yüzünü güldürecekKOCAELİ (İGFA) - Sağlıklı, güvenilir ve nitelikli tarım ürünlerinin geniş kesimlere ulaştırılması amacıyla Gebze bölgesine modern sebze ve meyve hali inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sektöre yeni bir soluk getirecek yapıda sona doğru ilerliyor. Gebze’de yetersiz kalan mevcut hali daha geniş bir alana taşıma kararı alarak yaşamın her alanında esnaf ve vatandaşın yanında olduğunu gösteren Büyükşehir, bu kapsamda Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde

25 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği yeni hal binasında çalışmalara hızla devam ediyor.

DÜKKÂNLAR 120 M2 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Gelişen ve büyüyen kentin ihtiyaçlarına vizyon projeleri ile cevap veren Büyükşehir, Gebze bölgesi için büyük önem arz eden hal binası inşaatında sona doğru yaklaşıyor. Mevcut halin yetersiz kalması üzerine Çayırova’da inşa edilen yeni modern hal binasının içerisinde 120 metrekare büyüklüğünde 34 adet dükkân ve sandık depoları bulunuyor.

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın idaresinde devam eden çalışmalarda işin ilerleme oranı yüzde 87 seviyesine geldi. Bu kapsamda A blok

dış cephe traverten kaplama işinde sona yaklaşan ekipler bir yandan A, B,C ve D blok önü betonarme yağmursuyu kanal imalatını sürdürüyor. Proje sahasında aynı şekilde A blok seramik 1. kat seramik kaplama, iç cephe sıva boya, blok mekanik tesisatı ve elektrik imalatları devam ediyor. E blok ve kantar üzeri giriş çatısını tamamlamak üzere olan yüklenici firma diğer imalatlarda da yoğun bir çalışma içerisinde bulunuyor.

TÜM İHTİYAÇLARA CEVAP VERECEK

68 TIR parkı ile 63 araçlık geniş otopark alanıyla park sorununu ortadan kaldıracak olan modern hal binası her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde yapılıyor. Hal binasında ayrıca dernek odası ve ofisleri, teknik hacimler, mescit, tuvaletler, büfe, berber, lokanta ve çay ocağı hal esnafı ve vatandaşlara hizmet verecek.