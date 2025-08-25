Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla yaya geçitlerini yenileyerek, özellikle okul önlerinde güvenli ulaşımı sağlamaya devam ediyor. Çalışmalar, trafiğin aksamaması adına daha çok gece saatlerinde yürütülüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kentte güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı nezdinde önemli bir çalışmayı daha hayata geçiriyor.

Bu bağlamda ekipler, zamanla silinmiş ya da tahrip olmuş yaya geçitlerini yeniden boyayarak, okul önlerini standartlara uygun hale getiriliyor. Bu sayede hem yayaların hem de sürücülerin trafik güvenliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

Yaya geçitlerinin yenilenmesiyle birlikte sürücülerin geçiş noktalarına daha fazla dikkat etmesi, yayaların ise kurallara uygun hareket etmesi teşvik ediliyor. Bu çalışmalar, trafik bilincinin toplum genelinde artırılmasına da katkı sağlıyor.

OKUL ÖNLERİNDE GÜVENLİK ÖNCELİĞİ

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde, özellikle öğrenci yoğunluğu olan bölgelerdeki çalışmalar hız kazandı. Okul çevrelerindeki yaya geçitlerinin bakım ve onarımı öncelikli olarak ele alınıyor.

Çalışmalar kapsamında Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde yer alan ve trafik yoğunluğunun yüksek olduğu Ulu Gazi İlkokulu’nun önündeki yaya geçidi yenilendi. Büyükşehir ekipleri tarafından yapılan bu çalışma ile öğrencilerin güvenli geçişi sağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem çocukların hem de tüm yayaların güvenli ulaşımı için yaya öncelikli projelerine devam edeceğini belirtti. Yapılan çalışmaların, toplum genelinde farkındalık oluşturarak kalıcı bir trafik kültürüne katkı sağlaması hedefleniyor.