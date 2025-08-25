Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), periyodik olarak yürüttüğü bakım çalışmaları kapsamında mazgallar ve yağmur suyu hatlarında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriyor.SAKARYA (İGFA) - SASKİ, şehir genelinde sürdürdüğü altyapı temizlik çalışmaları ile yağmur suyu hatlarını güvenli hale getiriyor. Sonbahara hazırlık için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yağış anında oluşabilecek tıkanıklıkların önüne geçiliyor.

Kanal kombine temizlik aracıyla yürütülen temizlik çalışmaları ile 16 ilçenin yağmur suyu altyapısı güvenli hale getiriliyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hatlarda biriken çamur, kum, yaprak ve atıklar titizlikle temizlendi.

SASKİ tarafından yapılan açıklamada yağmur suyu hatlarında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının 24 saat esasıyla devam ettiği belirtilerek, “Şehrimizin altyapısını sonbahara hazırlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yağmur suyu hatları ve mazgallarda yürüttüğümüz temizlikle yağışların güvenle taşınmasını sağlıyor, taşkınların önüne geçiyoruz” ifadelerine yer verildi.