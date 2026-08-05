Kocaeli'de yaz akşamları, Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği etkinliklerle neşe içinde geçiyor. Etkinliklerin merkezi olan İzmit Millet Bahçesi (Fuar Park) ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen yazlık sinema gösterimleri ile yerel sanatçı konserleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Yaz Neşesi Etkinlikleri' çerçevesinde 'Gecenin Biri Grubu' konser verdi. İzmit Millet Bahçesi'nde (Fuar Park) sahne alan grup en güzel şarkılarını kendilerini izlemeye gelen vatandaşlar için seslendirdi.

Alternatif rock türünde bir repertuarla sahne alan gençler, popüler şarkıları

da başarı ile seslendirdi. Vatandaşlar hareketli şarkılarda gruba danslarıyla eşlik etti.

YAZ AKŞAMLARININ VAZGEÇİLMEZİ: YAZLIK SİNEMA

Kocaeli'de yaz neşesi yazlık sinema etkinliği ile devam etti. Milli İrade Meydanı'nda Hababam Sınıfı serisinin en güzel filmlerinden olan 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldının' gösterimi yapıldı. Yıllardır ilk günkü sempati ve sevgi ile ilgi gören film yaz neşesine anlam kattı. Vatandaşlar filmi, Büyükşehir Belediyesi'nin patlamış mısır ikramı eşliğinde izledi.

YAZ NEŞESİ YAZ BOYUNCA SÜRECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yaz Neşesi Etkinlikleri' yaz boyunca devam edecek. Kocaelilerden büyük ilgi gören etkinlikler, birbirinden neşeli film ve yerel sanatçıların sahne aldığı konserlerle sürecek.