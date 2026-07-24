Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Çık Dışarıya Oynayalım' etkinlikleri bu kez Başiskele ve Kartepe'de çocukları ile aileleri buluşturdu. Atölyeler, geleneksel oyunlar, at biniş deneyimi ve açık hava sinemasıyla renklenen program, yaz akşamlarına eğlence kattı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çık Dışarıya Oynayalım' etkinlikleri, Başiskele Millet Bahçesi ile Kartepe Meşelik Parkı'nda çocuklar ve aileleri bir araya getirdi. Yaz akşamlarına renk katan etkinliklerde çocuklar birbirinden eğlenceli oyunlar ve atölyelerle keyifli vakit geçirirken, aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

ÇOCUKLAR EĞLENCEYE DOYDU

Etkinlik alanında kurulan Taş Boyama, Yelpaze Baskı, Çanta Yapımı, Uçurtma Yapımı, Kum Boyama, Güneş Gözlüğü Tasarımı, Çanta Boyama, Tişört Boyama ve Karikatür Atölyeleri çocuklardan yoğun ilgi gördü. Akıl ve Zekâ Oyunları alanında eğlenirken öğrenen minikler, birbirinden renkli etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşadı.

GELENEKSEL OYUNLAR İLGİ GÖRDÜ

Halat çekme, dönen salıncak ve birbirinden eğlenceli geleneksel sokak oyunları etkinliğe renk kattı. Çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de oyunlara katılarak keyifli anlar yaşadı. Kuşakları bir araya getiren etkinlik alanı, gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

ATA BİNME DENEYİMİ YAŞADILAR

Etkinlikte yer alan 4-10 yaş grubuna yönelik at biniş deneyim alanı, çocukların en çok ilgi gösterdiği bölümlerden biri oldu. Uzman eğitmenler eşliğinde ilk kez ata binme heyecanını yaşayan minikler, güvenli ve eğlenceli bir deneyim yaşadı.

AÇIK HAVA SİNEMASIYLA TAÇLANDI

Başiskele ve Kartepe'deki etkinlikler, TRT'nin sevilen animasyon filmi Rafadan Tayfa: Göbeklitepe'nin açık hava gösterimiyle sona erdi. Minikler ve aileleri, yıldızların altında filmi hep birlikte izleyerek yaz akşamının tadını çıkardı.

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca farklı ilçelerde devam edecek 'Çık Dışarıya Oynayalım' etkinlikleriyle çocukları eğlenceli aktivitelerle buluşturmaya ve ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine katkı sunmayı sürdürecek.