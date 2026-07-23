Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ve Yürütme Kurulu üyeleri, yeni çalışma döneminin başlamasının ardından ilçedeki kamu kurumları, meslek kuruluşları ve siyasi parti temsilciliklerine yönelik nezaket ziyaretlerini sürdürüyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Konseyi nezaket ziyaretleri kapsamında Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, Keşan Ziraat Odası, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu, AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı ve MHP Keşan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Keşan Kent Konseyi'nin yeni dönem hedefleri, hayata geçirilmesi planlanan projeler ile ilçemizin sosyal, kültürel, çevresel ve katılımcı yönetim anlayışını güçlendirmeye yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ayrıca kamu kurumları, meslek kuruluşları, üniversite ve siyasi partilerle ortak akıl ve iş birliği içerisinde yürütülebilecek projeler üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, yeni dönemde kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmayı hedeflediklerini belirterek, Keşan'ın ortak akılla gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için yoğun bir çalışma yürüteceklerini ifade etti. Ziyaret edilen kurum ve kuruluşların yöneticileri de nazik ziyaretlerinden dolayı Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ve Yürütme Kurulu üyelerine teşekkür ederek, Keşan'ın gelişimine katkı sağlayacak, katılımcılığı esas alan ve ortak akıl anlayışıyla yürütülecek çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını ifade ettiler.

Keşan Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, yeni dönemde kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurulacak güçlü iş birliklerinin, Keşan'ın ortak geleceğine katkı sunacak projelerin hayata geçirilmesinde önemli rol oynayacağı belirtilerek, nezaket ziyaretlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği ifade edildi.