Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sahil ve plajlarda denetimlerini artırdı. Kaçak şezlong ve şemsiye yerleştirilmesi, izinsiz çadır kurulumu ile belirlenen alanlar dışında mangal yakılmasına yönelik kontroller aralıksız sürdürülüyor.

ORDU (İGFA) - 15 Haziran'da başlayan yaz sezonuyla birlikte sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluk üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, kamuya ait alanların işgal edilmesini önlemek amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanları dışında izinsiz şekilde yerleştirilen şezlong ve şemsiyeler ekipler tarafından kaldırılarak sahillerin herkes tarafından eşit şekilde kullanılmasına katkı sağlanıyor.

121 İZİNSİZ ÇADIR KALDIRILDI

Sahillerde gece konaklamaları ve izinsiz çadır kurulumlarına yönelik denetimler de sıklaştırıldı. Yapılan kontrollerde halkın ortak kullanım alanlarına kurulan 121 izinsiz çadır kaldırılırken, kurallara aykırı hareket eden kişiler hakkında tutanak düzenlendi.

Ekipler ayrıca, yangın riskini en aza indirmek amacıyla belirlenen alanlar dışında mangal ve açık ateş kullanımına da izin vermiyor. Vatandaşlar, çevre ve can güvenliği konusunda kurallara uymaları yönünde bilgilendiriliyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİYLE KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, güvenlik birimleriyle koordinasyon içerisinde sahillerde düzeni ve vatandaşların güvenliğini sağlamaya devam ediyor.

Yetkililer, yaz sezonu boyunca denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, vatandaşların sahillerden güvenli, temiz ve düzenli bir şekilde faydalanabilmesi için çalışmaların kesintisiz devam edeceğini ifade etti.