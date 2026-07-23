Bakırköy Belediyesi tarafından yenilenen Yenimahalle Vefa Parkı, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Yenimahalle Vefa Parkı, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Açılışa Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da katıldı. Yenimahalle Vefa Parkı, gerçekleştirilen çalışmalarla mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden düzenlendi.

Toplam bin 863 metrekarelik alana sahip parkta, farklı yaş gruplarına hitap eden yeni kullanım alanları oluşturuldu.

Yenilenen parkta çocukların güvenli ve keyifli vakit geçirebileceği 330 metrekarelik çocuk oyun alanı yer alırken, vatandaşların açık havada spor yapabilmeleri için 40 metrekarelik fitness alanı da oluşturuldu. Parkın 495 metrekarelik yeşil alanı, mahalle sakinlerine dinlenme ve sosyalleşme imkânı sunarken, 155 metrekarelik yürüyüş yolu da parkın kullanım olanaklarını artırdı. Spor alanında ise basketbol ve voleybolun ortak kullanımına uygun 400 metrekarelik saha vatandaşların hizmetine sunuldu. Yenilenen park; çocuk oyun alanları, spor alanları, yürüyüş parkuru ve yeşil dokusuyla her yaştan Bakırköylünün kullanabileceği modern bir sosyal yaşam alanına dönüştürüldü.

'MAHALLEMİZİN DAYANIŞMASINA EV SAHİPLİĞİ YAPMASINI DİLİYORUM'

Parkın açılışında konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 'Yenimahalle Vefa Parkı'mızı yenilenen yüzüyle komşularımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bakırköy'ümüzde her mahallemizin ihtiyaçlarını gözetiyor, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, gençlerimizin spor yapabileceği, komşularımızın nefes alabileceği yaşam alanlarını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bin 863 metrekarelik alana sahip parkımızı; çocuk oyun alanı, fitness alanı, yeşil alanları, spor sahası ve yürüyüş yoluyla mahalle sakinlerimizin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniledik. Bizim için parklar yalnızca yeşil alanlardan ibaret değil; çocuklarımızın büyüdüğü, gençlerimizin spor yaptığı, komşularımızın bir araya geldiği ve mahalle kültürünün yaşatıldığı ortak yaşam alanlarıdır. Parkımızın çocuklarımızın neşesine, gençlerimizin enerjisine ve mahallemizin dayanışmasına ev sahipliği yapmasını diliyorum. Bakırköy'ümüzün her mahallesinde daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha nitelikli kamusal alanlar oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.