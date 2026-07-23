Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda, devam eden yatırımları değerlendirdi, mahallelerin talep ve önerilerini dinledi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent yönetiminde katılımcılığı güçlendirmek amacıyla Şehitkamil ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığındaki toplantıda, kentte tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar ele alındı.

Toplantıda GASKİ'nin içme suyu, kanalizasyon ve altyapı projeleri ile su yönetimi çalışmaları hakkında bilgi verilirken, ulaşım alanında metro projesi, GAZİRAY, yol ve asfalt yatırımları, toplu taşıma filosuna katılan yeni araçlar, kentsel dönüşüm çalışmaları, konut projeleri, yeşil alan yatırımları ve BÜSEM projesi de değerlendirildi. Sunumların ardından söz alan mahalle muhtarları, mahallelerine ilişkin talep ve önerileri dile getirirken, teknik ekipler iletilen konuları kayıt altına alarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ortak akıl ve istişare anlayışıyla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, 'İlerliyorsak doğru yoldayız. İyiyi büyütmeli, eksikleri tamamlamalı ve yanlışları düzeltmeliyiz. Karıncalar gibi çalışıp şehrimize kalıcı eserler bırakacağız' dedi. Toplantıya Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti ve MHP'nin il ve ilçe başkanları ile belediye bürokratları da katıldı.