Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Zafertepe Mahallesi'nde yapımı planlanan Kent Lokantası'nın hayata geçirileceği alanda incelemelerde bulundu. Projenin uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmetine erişimi kolaylaştıracağı belirtildi.

KÜTAHYA (İGFA) - Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de katıldığı incelemede proje alanı değerlendirildi. Bölgenin fiziki durumu, vatandaşların ihtiyaçları ve uygulama süreci üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Projenin en verimli şekilde hayata geçirilmesi için yol haritası belirlendi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet üretmeye devam edileceğini belirten Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kent Lokantası projesinin uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmetine erişimi kolaylaştıracağını ifade etti.

Zafertepe Mahallesi'nde planlanan yatırımın, mahalle sakinlerimize ve çevredeki vatandaşlarımıza önemli katkı sağlayacağını vurguladı.



İncelemelerin ardından teknik değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.