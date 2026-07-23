Kocaeli'de Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi'nde artan ihtiyaç ve mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda yapımına başlanan yeni bilgi evi ve aile sağlığı merkezi projesinde kaba inşaatta sona yaklaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda ilçeye birçok proje kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı, geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiği ve yapımına hızla devam edilen yeni bilgi evi aile sağlığı merkezinde çalışmalar sürüyor.

Özgürlük Mahallesi'nde artan ihtiyaç kapsamında projelendirilen ve bu bağlamda yapımına hızla başlanan projenin kaba inşaat aşamasında sona doğru gelindi.

Özgürlük Mahallesi'nde bulunan Behram Çobanoğlu Parkı'nda inşaatı devam eden projede, kaba inşaat aşaması kapsamında son katın döşeme kalıp imalatları gerçekleştiriliyor.

SON KAT DÖŞEME KALIP İMALATI SÜRÜYOR

2. bodrum kat, 1. bodrum kat, zemin kat ve 1. kat beton imalatları tamamlanan projede, ikinci kat döşeme beton kalıp imalatları da tamamlandıktan sonra serilecek betonun ardından kaba inşaat sona erecek.

Son katın döşeme kalıp imalatları gerçekleştirilen projenin en kısa sürede tamamlanıp, Özgürlük Mahallesi ve tüm ilçe sakinlerinin kullanımına açılması hedefleniyor.

BİRÇOK FONKSİYONU İÇERİYOR

Behram Çobanoğlu Parkı'nda yükselen proje kapsamında Kocaeli'nin en kalabalık mahalleleri arasında yer alan Özgürlük Mahallesi'ne artan ihtiyaç doğrultusunda yeni bir sağlık ocağı, bilgi evi, kütüphane ve kadınlar için spor salonu kazandırılmış olacak.