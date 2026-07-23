Giresun Belediyesi, kent genelinde sadece yol ve kaldırım çalışmalarıyla değil, vatandaşların sosyal ve dini ihtiyaçlarına yönelik projelerle de hizmetlerini sürdürüyor.

GİRESUN (İGFA) - Bu kapsamda, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ibadetlerini daha rahat bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla Seldeğirmeni Camii'nde yeni şadırvan yapım çalışması başlattı.

Modern ve kullanışlı bir şekilde yapım çalışmaları devam eden şadırvanın hizmet vermeye başlamasıyla birlikte cami cemaati daha konforlu bir abdest alma alanına kavuşacak. Hızla devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak yeni şadırvanın vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Mahalle halkı ise cami şadırvanın yapılması nedeniyle Belediye Başkanı Fuat Köse ve ekibine teşekkürlerini iletti.