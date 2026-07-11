Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, geleceğin Malatya'sını oluşturma noktasında hummalı bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, 'Ulaşımıyla, turizmiyle, tarımıyla ve sanayisiyle güçlü bir Malatya hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile birlikte programlara katıldı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen genel idare toplantısında yer alan Başkan Er, daha sonra Bakan Işıkhan ile birlikte 1.Organize Sanayi Bölgesinde fabrika ziyaret ve açılışlarına katıldı.

Başkan Er; Geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, açılışta yaptığı konuşmada, 'Her iş yeri ve faaliyete geçen her fabrika Malatya'nın geleceğe umutla baktığının en somut göstergesidir. Tüm zorluklara rağmen yatırım yapmayı tercih eden iş insanlarımızın ortaya koyduğu cesaret ve fedakârlık bizlere umut veriyor. Bu, Malatya'nın geleceği adına son derece kıymetlidir. Malatya büyük bir deprem felaketi yaşadı. Ancak Allah'a şükür, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlarımızın, hükümetimizin, valimizin, milletvekillerimizin ve tüm kurumlarımızın gayretleriyle şehrimiz yeniden ayağa kalktı.

Biz sadece bugünün Malatya'sını değil, geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Ulaşımıyla, turizmiyle, tarımıyla ve sanayisiyle güçlü bir Malatya hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu vesileyle sanayimizle ilgili önemli bir konuya da değinmek istiyorum. Malatya'da çok ciddi kümelenme projeleri üzerinde çalışıyoruz. Mobilyacılarımızı, kerestecilerimizi, tekstilcilerimizi, metal sanayicilerimizi, tamircilerimizi ve benzeri üretim alanlarını planlı ve modern kümelenme bölgelerinde bir araya getireceğiz. Böylece şehir merkezimiz daha düzenli bir yapıya kavuşurken, üretim de daha güçlü ve verimli bir şekilde devam edecektir. İnşallah hep birlikte geleceğin Malatya'sını inşa edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Başkan Er, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve Malatya Valisi Seddar Yavuz ile birlikte Sivas yolu üzerinde bir kayısı bahçesini ziyaret ederek, tarım işçileriyle bir araya geldi. Bakan Işıkhan ile birlikte kayısı toplayan Başkan Er, kayısı işçileriyle de sohbet etti. Başkan Er, 17 Temmuz'da Malatya Kayısı Festivali ve Fuarını düzenleyeceklerini ifade ederek, beş gün sürecek olan festivale, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı da davet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Bakan Işıkhan ve Vali Yavuz ile birlikte MÜSİAD tarafından kentteki bir otelde düzenlenen gala yemeğine katıldı. Başkan Er, burada yaptığı konuşmada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın çalışma hayatını güçlendirmeye, istihdamı artırmaya, sosyal güvenlik sistemini daha da sağlamlaştırmaya yönelik ortaya koyduğu vizyon ve yürüttüğü çalışmaların üretim odaklı kalkınma hedefine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Başkan Er, MÜSİAD'ın kurulduğu günden buyana sadece iş insanları derneği olarak faaliyet göstermediğini aynı zamanda üretimi önceleyen, alın terini yücelten, ahlaki ticareti merkezine koyan, ülkesine ve milletine değer katmayı ilke edinen güçlü bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye Yüzyılı hedefine emin adımlarla ilerlerken; üreten, ihracat ve yatırım yapan, istihdam oluşturan her girişimcinin ülkenin kalkınma yolculuğunun en önemli aktörlerinden olduğunu kaydetti.

Başkan Er: Daha güçlü, modern ve yaşanabilir bir Malatya için çalışıyoruz

Malatya'yı her alanda daha ileriye taşımak için çalıştıklarını dile getiren Başkan Er, '6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı yaşayan illerden biri Malatya oldu. Allah'a hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, bakanlarımızın, milletvekillerimizin, valimizin, belediye başkanlarımızın ve tüm kamu kurumlarımızın büyük gayretiyle Malatya yeniden ayağa kalktı. Hep birlikte büyük bir uyum ve dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Şehrimizin her köşesinde bu emeğin ve gayretin izlerini görmek mümkündür. Biz sadece depremin yaralarını sarmıyoruz; geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Her platformda ifade ettiğimiz gibi yeni bir Malatya kuruyoruz. Geleceğin şehirciliğini, turizmini, sanayisini ve sosyal yaşamını inşa ediyoruz. Her alanda daha güçlü, daha modern ve daha yaşanabilir bir Malatya için çalışıyoruz. Artık hedefimiz sadece yaraları sarmak değil; şehrimize yeni yatırımlar kazandırmak, yatırımcıları şehrimize çekmek, ekonomimizi büyütmek ve Malatya'yı her alanda daha ileriye taşımaktır. Sanayiden turizme, gençlik projelerinden sosyal yatırımlara kadar her alanda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu anlamda Malatya emin ellerde ve doğru yoldadır. Yakın zamanda çok daha farklı, çok daha güçlü ve güzel bir Malatya'yı hep birlikte göreceğiz' diye konuştu.