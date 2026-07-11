Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak ilçesine bağlı Uzuntekne Mahallesi İçimli Mezrası yolunda sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 7 kilometrelik mezra yolu, tarihinde ilk kez sıcak asfalt konforuna kavuşuyor.

VAN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, mevsim şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte kırsal mahallelerde de asfalt çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda kent merkezine yaklaşık 79, Çatak ilçe merkezine ise 34 kilometre uzaklıkta bulunan Uzuntekne Mahallesi İçimli Mezrası yolunda yürütülen çalışmalarda altyapı, üstyapı ve plentmiks temel (PMT) imalatları tamamlanarak sıcak asfalt serimine geçildi.

Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmayla birlikte mahalle ve mezra yolu daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım ağına kavuşacak. Çalışma, aynı zamanda Çatak ilçesinde bu yıl gerçekleştirilen ilk sıcak asfalt uygulaması olma özelliğini de taşıyor.

Yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinlerinden Abdürrahim Çelik, yollarının uzun yıllardır toprak olması nedeniyle özellikle yaz aylarında yoğun toz, kış aylarında ise ulaşım güçlüğü yaşadıklarını belirtti.

Belediyeye yaptıkları başvurunun ardından yolun sıcak asfaltla buluştuğunu ifade eden Çelik, 'Burada 10 yıldan fazladır yollarımız çok kötü durumdaydı. Belediyeye yaptığımız müracaatın ardından yollarımız sıcak asfalta kavuşuyor. Yolumuz en iyi şekilde yapılıyor. Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Artık ulaşımımız daha güvenli ve konforlu hale geldi.' dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalış