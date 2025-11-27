Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinç artırmak amacıyla kapsamlı bir program düzenledi. Katılımcılar ellerindeki turuncu balonları gökyüzüne bırakarak şiddetsiz bir dünya için umut mesajı verdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'deki etkinlik kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek için farkındalık yürüyüşü ve bisiklet korteji ile başladı. Düzenlenen yürüyüşe kadın yunus polisleri de eşlik etti.

Uçurtma Tepesi'nden başlayan yürüyüş, Kocaeli Kongre Merkezi Otoparkı'nda son buldu. Katılımcılar ellerindeki turuncu balonları gökyüzüne bırakarak şiddetsiz bir dünya için umut mesajı verdi.

Program, Kongre Merkezi fuaye alanında düzenlenen atölyelerle devam etti. Kocaelili kadınların yoğun ilgi gösterdiği atölyelerde çiçek yapımı, çanta boyama, mum yapımı gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Kadınlar, bu atölyelerde hem üretmenin keyfini yaşadı hem de unutulmaz anılar biriktirdi.

İYİ NİYET AĞACI MESAJLARLA DOLDU

Anne Şehir psikologları eşliğinde kurulan Psikoloji Koridoru'nda duygu düzenleme seansı, nefes egzersizleri ve farkındalık etkinlikleri yapıldı. Alanda yer alan 'İyi Niyet Ağacı' ve 'İyi Niyet Duvarına' katılımcılar temennilerini yazarak duygu ve düşüncelerini paylaştı. Bu sırada çocuklar için oluşturulan güvenli çocuk oyun alanında minikler eğlenceli zaman geçirdi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın eşi Esra Karaduman, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fadime Sertçelik, şube müdürleri, kadınlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşma yapan Başkan Vekili Berna Abiş, Türkiye'de tek bir kadın bile şiddete maruz kalıyorsa bu bir rakamının kendileri için büyük bir rakam olduğunu ifade ederek, 'Bu duyarlı insanların içini acıtan bir yaradır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kadının toplumdaki yerini geliştirmek ve emeğe dayalı üretimini destekliyoruz. Kadınların ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz. En büyük hayalimiz bir kadının dahi şiddete maruz kalmadığı bir şehir inşa etmek' diye konuştu.

Çocuğa ilk hakaret ve ilk şiddetin aile mensupları tarafından gösterildiğini belirten eğitimci yazar Dilek Cesur, 'Çocuk hayatta hep ailesini örnek alıyor. Ailesinden gördüklerini hayatta uyguluyor. Bu yüzden değişimi kendimizle ve ailemizden başlatacağız. Bir benim yapmamla ne olur diye bir düşünceye kapılmayın sakın. Bir kendi başına bile olsa büyük bir rakamdır. Bugün size ufak gelebilecek değişimler birle başlar. Dünyadaki düzeni değiştirecek olan bizleriz' dedi.

Programın sonunda Prof. Dr. Figen Büyükakın, Yazar Dilek Cesur'a tablo hediye etti.