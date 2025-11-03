İzmir Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Büyükpark'ta düzenlenen 'Bi Hayat Fest', SMA Tip 1 hastası Abbas Miran ve DMD hastası Berk Yıldız'ın tedavisine destek amacıyla gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Bir hafta süren festivalde konserler, atölyeler ve stantlarla dayanışma rüzgârı esti. Başkan Ömer Eşki, Bornova'nın iyiliğin ve umudun kenti olduğunu vurgulayarak katılan herkese teşekkür etti.

Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Büyükpark'ta bir hafta boyunca süren 'Bi Hayat Fest', hafta sonu gerçekleşen coşku dolu etkinliklerle sona erdi. SMA Tip 1 hastası Abbas Miran ve DMD hastası Berk Yıldız'ın tedavisine destek amacıyla düzenlenen festivale, Bornovalılar başta olmak üzere İzmir'in dört bir yanından binlerce kişi katıldı. Festival boyunca konserler, tiyatro gösterileri, atölyeler ve iyilik stantlarıyla güçlü bir dayanışma atmosferi oluştu.

ÖMER EŞKİ: 'BORNOVA UMUDUN KENTİDİR'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, festivalin kapanışında yaptığı değerlendirmede, toplumun kenetlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Eşki, 'Bi Hayat Fest sadece bir etkinlik değil, Bornova'nın dayanışma ruhunun en güçlü yansımasıdır. Destek için bir araya gelen herkese teşekkür ediyorum. Bornova, dayanışmanın ve umudun kentidir. Abbas Miran ve Berk için el ele veren tüm Bornovalılar gönüllerin en büyüğüdür' dedi.

Eşki ayrıca sponsor firmalara da teşekkür ederek, 'Günlük kazançlarını çocuklarımızın tedavisine bağışlayarak örnek bir dayanışma sergileyen tüm işletmelere minnettarız. Bu iyilik hareketi büyüyerek devam edecek' ifadelerini kullandı.

STANTLARA YOĞUN İLGİ, LEZZET VE ALIŞVERİŞLE DESTEK

Festival alanında kurulan yöresel lezzet ve hediyelik eşya stantları, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Katılımcılar hem yerel tatların tadına bakarak hem de alışveriş yaparak kampanyaya katkı sağladı. Büyükpark Meydanı'ndaki sponsor firma standında ise her gün farklı bir marka, günlük gelirinin tamamını SMA ve DMD hastası iki çocuğun tedavisine bağışlayarak örnek bir sosyal sorumluluk gösterdi.

ÜNLÜ SANATÇILAR VE RENKLİ ETKİNLİKLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Festival kapsamında Işın Karaca, Anıl Piyancı, Sevcan Orhan, Büşra Salepçioğlu, Fondip ve Ozborn The Roctors sahne alarak binlerce müziksevere unutulmaz anlar yaşattı. Katılımcılar ayrıca yoga, dans, tiyatro ve çeşitli atölye çalışmalarının yer aldığı zengin programla hem eğlendi hem de iyilik zincirine katkı sundu.