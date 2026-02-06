ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ücretsiz evde bakım hizmetleri kapsamında; evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara kuaför, banyo ve ev temizliği hizmetleri kesintisiz şekilde sunuluyor.

Sosyo ekonomik durumu iyi olmayan ve sosyal incelemesi yapılarak ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşların evlerine uzman ekipler gidiyor.

Ekipler, vatandaşların evlerine giderek saç ve tırnak kesimi ile banyo hizmetlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. 2024 yılının Ekim ayında başlatılan ev temizliği hizmeti de yoğun ilgi görerek aralıksız sürdürülüyor.

2025 yılı rakamları hizmetin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Bu kapsamda; bin 485 kişiye toplam 17 bin 089 banyo hizmeti, bin 418 kişiye 13 bin 938 kuaförlük hizmeti, 436 kişiye 963 ev temizliği hizmeti verildi.

Yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahiplerine sunulan bu hizmetler, hem vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırıyor hem de ailelerin yükünü önemli ölçüde hafifletiyor.

Hizmetten yararlanan vatandaşlar, bu anlamlı destek için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkürlerini iletti.