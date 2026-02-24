Madde bağımlılığı öyküsü olan dezavantajlı bireyler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tazelenme Merkezi'nde yeniden hayata tutunuyor. Merkezden mezun olan 181 danışanın 6 aylık izlem sonuçlarına göre yüzde 64 başarı oranına ulaşıldı. Bu oran, Türkiye ve dünya ortalamasının üzerinde bir başarı olarak değerlendiriliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Tazelenme Merkezi, 3 aylık yatılı programıyla danışanlarına yeniden başlama fırsatı sunuyor.

Program kapsamında; psiko-eğitim, değerler eğitimi, ayık yaşam ve 12 basamak eğitimleri uygulanarak bireylerin hem psikolojik hem de sosyal yönden güçlenmesi hedefleniyor. Süreci başarıyla tamamlayan danışanlar başarı belgesi alarak mezun olurken, mezuniyet sonrasında da destek devam ediyor. Danışanlar; bağımlılık şiddeti, madde kullanma isteği, farkındalık düzeyi ve işlevsellik gibi başlıklarda düzenli olarak değerlendiriliyor. Böylece iyileşme sürecinin sürdürülebilir olması ve bireylerin toplumsal yaşama güçlü bir şekilde katılması amaçlanıyor.

3 EKSENLİ BÜTÜNCÜL MODEL

Merkezde aile eğitimleri ve ziyaretleri, spor faaliyetleri, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri, bireysel psikolojik danışma, bireysel gelişim takibi, adli ve sağlık süreç takibi, kişisel gelişim ve rehberlik hizmetleri, konsültasyon desteği ve periyodik değerlendirme toplantıları yürütülüyor. Tüm bu çalışmalar 3 eksenli bütüncül bir model çerçevesinde planlanıyor.

Mezun izlem çalışmaları kapsamında mezuniyet sonrası düzenli takip, mobil takip sistemi, ayıklığı güçlendirici, destekleyici hizmetler, yeniden yapılandırma ve gelişim rehberliği, yeniden çağırma programları, ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirme, mezuniyet sonrası eğitim programları, motivasyonel görüşmeler ile aile ve ilgili kişilere yönelik eğitimler gerçekleştiriliyor. Ayrıca aile ve ilgili kişiler için izlem raporları hazırlanıyor.

SÜREÇ EĞİTİMLERLE KONTROL ALTINDA TUTULUYOR

Merkezde danışanlara 'Bağımlılığı nasıl kontrol edebilir?', 'İstek geldiğinde bununla nasıl baş edilebilir?', 'Kullanıma götüren sebepler nelerdir?' ve 'Aile ilişkileri nasıl yeniden yapılandırılır?' gibi başlıklarda eğitimler veriliyor. Bağımlılığı nüksettiği durumlara karşı da belirlenen protokoller doğrultusunda danışanlara destek sağlanıyor.

302 KİŞİYE HİZMET, YÜZDE 64 BAŞARI ORANI

Merkezde 18 yaş ve üzeri bağımlı erkek danışanlara hizmet veriliyor. Kadın danışanlar için ise koordineli çalışılan STK'lardan destek alınıyor. Bugüne kadar toplam 302 bağımlı bireye hizmet sunuldu, 604 aileye eğitim verildi. Bu bireylerden 181'i mezun oldu. Mezun olan 181 danışanın 6 aylık izlem sonuçlarına göre yüzde 64 başarı oranına ulaşıldı. Bu oran, Türkiye ve dünya ortalamasının üzerinde bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Tazelenme Merkezi Birim Sorumlusu Kerem Cuşkun, mezuniyet sonrası sürecin bir yıl boyunca titizlikle takip edildiğini belirterek şunları söyledi: 'Danışanın mezuniyetinin ardından bir yıl boyunca dışarıdaki süreçleri eğitmenlerimiz, psikologlarımız ve danışmanlarımız eşliğinde takip ediyoruz. Bizi diğer sistemlerden ayıran en önemli özelliklerden biri, takip sisteminin etkin şekilde uygulanmasıdır. Hem aileden hem danışanın kendisinden izlem formları alıyoruz. Sürpriz davetler yapılıyor ve merkeze geldiklerinde yeniden madde kullanımı olup olmadığı değerlendiriliyor.

Ailelerle istihdam, denetimli serbestlik ve ekonomik süreçleri birlikte ele alıyoruz. Hafta sonları ailelere çevrimiçi eğitim veriyoruz. Danışanlar merkezde eğitim alırken aileleri de dışarıda destek alıyor. Böylece mezuniyet sonrası uyum süreci daha sağlıklı ilerliyor. Danışanlarımızı haftada bir gün sosyal etkinliklere çıkarıyoruz. Bowling, sinema, paintball ve hamam gibi faaliyetler gerçekleştiriyoruz. İhtiyaç sahibi bireylere Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 41 Kart desteği sağlanabiliyor. Barınma ve yemek hizmetleri tamamen ücretsiz sunuluyor.'

21 DANIŞAN HİZMET ALIYOR

Merkeze üç öğün yemek, Büyükşehir'in Hızır 41 Mutfağı tarafından sağlanıyor. Büyükşehir'in diğer birimleriyle koordineli şekilde çalışılarak ihtiyaç duyulan alanlarda destek alınıyor. Hâlihazırda 20 kişinin hizmet aldığı merkezde masa tenisi, langırt, spor odaları, voleybol ve basketbol sahaları ile hobi bahçesi bulunuyor. Tazelenme Merkezi, bağımlılıkla mücadelede bütüncül ve sürdürülebilir bir model sunarak, danışanların yeniden topluma kazandırılmasını hedefliyor.