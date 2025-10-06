Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ve ani yağışların yol açtığı taşkın riskine karşı güçlü ve kalıcı yatırımlarını sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Özgürlük Mahallesi'nden başlayıp Gebze Adem Yavuz Mahallesi'ne uzanan dere hattında gerçekleştirilen ıslah çalışmaları, yalnızca taşkın riskini azaltmakla kalmıyor; bölgeye modern ve estetik bir görünüm de kazandırıyor.



DERE ISLAHI VE ALTYAPI EL ELE

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle düzensiz ve şiddetli yağışlar artarken bu durum, kentlerde taşkın ve sel riskini de beraberinde getiriyor. İSU, Çayırova ilçesinde başlattığı proje kapsamında 515 metrelik dere ıslahını hayata geçiriyor. Islah kapsamında yürütülen 325 metrelik kapalı menfez hattının 240 metresi tamamlandı, kalan 85 metrede ise imalatlar hızla sürüyor. Açık (U tipi) menfez bölümünde ise 190 metrelik hattın 80 metresi bitirilirken, geriye kalan 110 metrede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Mahalle sınırından geçen dere hattı tamamlandığında her iki mahalleye de güvenli ve modern bir altyapı kazandıracak.



KANALİZASYON, YAĞMUR SUYU VE İÇME SUYU HATLARI YENİLENİYOR

Çayırova'da dere ıslahıyla eş zamanlı sürdürülen altyapı yatırımlarıyla bölgeye daha güçlü ve uzun ömürlü bir sistem kazandırılıyor. Bu kapsamda kanalizasyon hattında 400 milimetre çapındaki betonarme borularla planlanan 600 metrelik imalatın 400 metresi tamamlandı. Yağmur suyu hattında 500 milimetre çapında borularla 180 metrelik yeni hat inşa edilirken içme suyu hattında ise 100 milimetre çapındaki duktil font borularla planlanan 1.100 metrelik imalatın 260 metresi tamamlandı. Kalan 840 metrelik bölümde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.



SÜRDÜRÜLEBİLİR ALTYAPI, GÜVENLİ GELECEK

İSU Genel Müdürlüğü, ani hava olaylarına karşı dirençli şehir altyapıları inşa etmeyi sürdürüyor. Çayırova'da yürütülen dere ıslahı ve altyapı çalışmalarıyla yalnızca bugünün ihtiyaçları değil, gelecekte yaşanabilecek riskler de öngörülerek kalıcı ve sürdürülebilir çözümler hayata geçiriliyor.