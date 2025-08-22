BURSA (İGFA) - Alınan bilgiye göre şahısların, “Yakınımız yoğun bakımda” diyerek Gemlik'te vatandaşlardan para topladığı tespit edildi.

Yapılan araştırmada, hastanede herhangi bir yakınlarının tedavi görmediği ve Manisa’dan Gemlik’e dilencilik yapmak amacıyla geldikleri ortaya çıkarken bir gün önce de Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde dilencilik yaptıkları ve burada da zabıta tarafından işlem uygulandığı belirlendi.

Dilencilerin üzerinde Eskişehir, Muğla ve İzmir illerine ait ulaşım kartlarının bulunması dikkat çekti.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan şahıslara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi gereğince kişi başına idari para cezası uyguladı. Dilencilikten elde edilen paraya ise el konularak kamuya aktarılacağı bildirildi.