Edirne Keşan'ın spordaki gururu Önder Can Spor Kulübü, karate branşındaki istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Spor Toto Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 2. Etap müsabakalarına damga vuran Keşanlı sporcular, toplam 20 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen güçlü rakiplere karşı tatamiye çıkan Önder Can Spor Kulübü karatecileri, sergiledikleri üstün performansla göz doldurdu. Zorlu karşılaşmaların ardından kulüp sporcuları organizasyonu 3 altın, 4 gümüş ve 13 bronz madalya ile tamamladı.

'SPORCULARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ'

Elde edilen bu önemli derecelerle Keşan'ı ve Edirne'yi bir kez daha gururlandıran Önder Can Spor Kulübü yönetimi, müsabakaların ardından tebrik mesajı yayımladı. Şampiyonada ter döken tüm sporcuları ve teknik ekibi kutlayan kulüp yönetimi, her bir sporcuyla gurur duyduklarını belirterek başarılarının artarak devam edeceğini vurguladı.