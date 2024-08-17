Kocaeli Büyükşehir Beldiyesi, Hayatın İçindeyim projesi kapsamında 65 yaş üzeri çınarlarımızın aktif ve mutlu yaş almalarına yönelik etkinliklerle yanlarında oluyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayatın İçindeyim Projesi kapsamında, şehrimizde yaşayan çınarlarımızın sosyal ve kültürel etkinler içerisinde yer almasını sağladığı gibi sporla dinç bir hayat sürmelerini de sağlıyor. Aktif ve sağlıklı yaşlanmaya yönelik başlatılan projeyle egzersiz, halk oyunları, geri dönüşüm ve tiyatro gibi sosyokültürel faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 65 yaş üzeri vatandaşlara İzmit Yahya Kaptan’da haftanın bir günü spor ve egzersiz yaptırarak zinde kalmaya teşvik ediyor.

SPORLA YAŞA DİNÇ KAL

Büyükşehir Belediyesinin ileri yaşlardaki vatandaşların sürdürülebilir hayatın içinde kalmalarına ve sosyalleşmelerine yönelik gerçekleştirdiği spor aktivitesi her salı İzmit Yahya Kaptan muhtarlık binası arkası açık hava amfitiyatro alanında yapılıyor. Spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleşen sporla 65 yaş üzeri vatandaşların yapabileceği fizik koşullarına uygun, doktorların da ileri yaşta önerdiği genel ısınma, statik germe, dinamik germe hareketleri ve faydalı egzersizleri içeriyor. Planlanan aktif ve sürdürülebilir sporla kıdemli yaş almış vatandaşlarımızın, sosyal hayatlarını canlı tutarak, ilerleyen yaşın onlar üzerindeki olumsuz etkilerini en az düzeye indirgemek hedefleniyor.

SPOR BİZİ HAYATA BAĞLIYOR

Elif Yumuşak, Yahya Kaptan sakinlerini açık havada spor yapmaya davet etti. Yumuşak, “3 yıldan beri Büyükşehir Belediyesi’nin çevrimiçi vermiş olduğu spor egzersizine katılıyordum. Yahya Kaptan’da vermiş olduğu açık hava spor egzersizinden de çok memnunum. Başiskele’den geliyorum, mutlu olmasam gelmem. Burada beden egzersizi yapıyoruz, arkadaşlarımızla sosyal yönümüz gelişiyor. Spor bizi hayata bağlıyor daha sağlıklı daha dinç hissettiriyor ve bu sayede bol oksijenli ortamda güzel ve keyif bir gün geçiriyoruz. Herkesin katılmasını isterim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine her şey için çok teşekkür ederim” dedi. Spor egzersizine katılan Fatma Ustaoğlu da “Başiskele’den geliyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı spor aktivitesinden çok memnunum. Bu sayede sağlığımıza ve ileriki yaşlarımıza yatırım yapıyoruz. Yahya Kaptan’da açık alanda spor yapmak da çok keyifli, heyecanla geliyoruz, çok memnunum” diyerek düşüncelerini belirtti. Spor aktivitesine katılım göstermek isteyen 65 yaş üstü vatandaşlarımız 153 çağrı merkezinden ya da https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/SosyalHizmetler/HayatinIcinden

linkinden başvuru yapabilir.