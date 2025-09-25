Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık sektörünü kent genelinde güçlendirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.KOCAELİ (İGFA) - Şehirdeki kırsal kalkınmayı destekleyen Büyükşehir, Kocaeli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile imzalanan protokol kapsamında çiftçilere ot paketleme ve mısır silaj makineleri teslim etti.

ÇİFTÇİNİN İŞ YÜKÜ AZALDI, ÜRÜN KALİTESİ ARTTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda tarımsal üretimi teşvik etmek ve çiftçilerin refahını yükseltmek için kapsamlı projeler yürütüyor. 2019-2025 yılları arasında mazot, gübre, tohum ve tarım makineleri gibi temel girdilere milyonlarca liralık katkı sağlayan Büyükşehir, bu yıl da desteklerini sürdürdü. Özellikle mısır ve yeşil ot silaj paketleme makineleri, hasat sonrası işlemleri modernleştirerek, çiftçilerin iş yükünü hafifletti ve ürün kalitesini yükseltti.

YEM STOKLARINI SAĞLIKLI MUHAFAZA EDİYOR

10 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen Dünya Çiftçiler Günü Şenliği’nden itibaren hizmet veren modern makineler, çiftçilerin kış aylarında yem stoklarını sağlıklı bir şekilde muhafaza etmelerini sağlayacak.

1 MİLYON 800 BİN KİLO ÜRÜN PAKETLENDİ

Projeden şimdiye kadar tarım ve hayvancılıkla uğraşan yaklaşık 300 çiftçi yararlandı. Kandıra’daki 30 mahallede yaklaşık 1.500 dönüm ekili araziden toplanan ürünler paketlendi. Bu süreçte toplam 4.500 paket rulo (balya) yapılırken, paketlenen ürün toplamda 1 milyon 800 bin kiloya ulaştı. Mayıs ayında start alan hasat ve paketleme çalışmaları eylül ayının sonuna kadar devam edecek. Makineler sayesinde mısır silajı ve yeşil otlar vakumlu olarak paketlenerek uzun süre bozulmadan saklanabiliyor. Bu da hayvan beslemede hijyen ve verimlilik sağlıyor.

YÜZDE 30’LUK VERİM KAYBI SIFIRLANDI

Kocaeli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Balık, “Daha önce çiftçinin kendi sisteminde ürünlerin yüzde 30’u çürüyordu. Şimdi bu kayıp sıfırlandı. Başkanımız Tahir Büyükakın’ın desteğiyle hayvancılığımızın kaba yem ihtiyacını sağlıklı koşullarda karşılıyoruz. Bu makinelerle hem maliyetler düştü hem de ürün kalitesi arttı” dedi.