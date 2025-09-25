Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya’da 60 kilometrelik yağmur suyu hattının temizlik çalışmalarına başladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya merkezde başlattığı yağmur suyu hat temizlik çalışmalarına ilçelerde de devam ediyor. Alanya merkezde başlayan temizlik çalışması mahalle mahalle gerçekleştiriliyor. 23 milyon TL bedelli 60 kilometrelik yağmur suyu hattında ekipler robot kamera ve kombine araçlarla tıkanıklıkları açıyor. İlçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda ASAT ekipleri, şehir içi altyapının sağlıklı şekilde işlemesini sağlıyor.

60 KM’LİK HATTA TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Temizlik çalışmalarının geniş bir alana yayıldığını belirten ASAT Kontrol Mühendisi Yasin Saltuk Duranoğulları; “Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi’nde, yağışlar başlamadan önce önleyici bakım hizmetleri kapsamında yağmursuyu hatlarının temizliğine başladık. Bu çalışmalar kapsamında Alanya genelinde ve mahallelerinde toplam 23 milyon TL bedelle 60 kilometrelik yağmursuyu hattını temizlemiş olacağız. Çalışmalar tamamlandığında, yıllardır sorun oluşturan göllenmelerin ve hatlarda meydana gelen tıkanıklıkların önüne geçmeyi hedefliyoruz’’ dedi.

KÖTÜ MANZARALARLA KARŞILAŞMAYACAĞIZ

Kızlarpınarı Mahalle Muhtarı Zeynep Bolat Gülçelik, ASAT tarafından yürütülen yağmur suyu hattı temizlik çalışmalarına ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Gülçelik, “Anlık sağanak yağışlar olduğu zaman yollarda göllenme oluşuyordu. Yağışlar öncesinde yapılan bu çalışmalar bizim için çok önemli. ASAT ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde artık kötü manzaralarla karşılaşmayacağız. Normalde herhangi bir başvuru yapmamıza gerek kalmadan programlı temizlik çalışmaları yapılıyor, bu bizim için çok değerli. Sürekli iletişim halindeyiz, hızlı dönüşleri için ASAT’a çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

VATANDAŞTAN TEŞEKKÜR

Mahalle sakini Muharrem Duran Çoköz ise; “Yapılan temizlik çalışmalarından dolayı çok mutluyuz. Yollarda oluşan göllenmelerin önlenmesi için bu çalışma gerçekten çok önemli. ASAT ve Büyükşehir ekiplerine çok teşekkür ediyorum” dedi.