Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit'in önemli ulaşım akslarından biri olan Gazanfer Bilge Bulvarı'nda (Santral Rampası) üstyapı yenileme çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir hafta sürmesi planlanan çalışma kapsamında ilk etap olarak caddenin çıkış yönü trafiğe kapatılırken, sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendiriliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 3 bin 500 metre uzunluğundaki güzergâhın ilk etabında çıkış yönü ele alındı. Bu doğrultuda caddenin çıkış istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı. Çalışmalar, Devlet Hastanesi ışıklı kavşağından başlayarak Topçular Camii önüne kadar uzanan bölümü kapsıyor ve söz konusu hat tamamen yenileniyor.

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ VE KONFORU ARTACAK

Migros Market kavşağı ile Devlet Hastanesi ışıklı kavşağı arasındaki bölümde üstyapı çalışması gerçekleştirilecek. Yapılan yenilemeyle sürüş güvenliğinin artırılması ve daha konforlu bir ulaşım sağlanması hedefleniyor. 2006 yılında inşa edilen Santral Rampası'nda yaklaşık 20 yılda çeşitli bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştı.

Çalışma süresince toplu taşıma hatlarında da düzenlemeye gidildi. Buna göre; 11 nolu hat Topçular Mahallesi ve Topçular Caddesi güzergâhını kullanacak. 16 nolu hat Akçakoca Konutları'ndan ring yaparak mevcut güzergâhını sürdürecek. SH6 nolu hat İsmail Gaspıralı Caddesi üzerinden eski İstanbul Caddesi'ni takip edecek. 51 ve 53 nolu hatlar ise Akçakoca Konutları önünden geçmeyecek. Çalışmalar boyunca güzergâh değişiklikleri Ekomobil uygulaması ve belediyenin internet sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.