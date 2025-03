Kocaeli Büyükşehir’in “Çık Dışarıya Oynayalım” adlı şenlikleri, Ramazan boyunca 85 bin kişiyi ağırlayarak Ramazan’ın coşkusunu ve manevi atmosferini Kocaelililere doyasıya yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Çık Dışarıya Oynayalım” adlı Ramazan Şenlikleri, 01-29 Mart tarihleri arasında İzmit Kent Meydanı’ndaki Ramazan Çadırında büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlikler, yaklaşık 85 bin ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir ilgi gördü.

ÇOCUKLAR SEVDİKLERİ KARAKTERLERLE BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca çocuklara yönelik düzenlediği Ramazan şenlikleri sona erdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 01-29 Mart tarihleri arasında İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleştirdiği etkinlikler, Ramazan’ın paylaşım, dayanışma ve zenginlik dolu ruhunu yansıtmayı başardı. Özellikle çocukların katılımıyla yüzlerde beliren gülümsemeler, etkinliklerin ne denli başarılı olduğunu gözler önüne serdi.

AİLELER KEYİFLİ ANLARA TANIKLIK ETTİ

Büyükşehir Belediyesi, çocukların Ramazan ayını eğlenceli ve öğretici etkinliklerle geçirmesi için sevilen karakterleri sahneye taşıdı. Niloya, Keloğlan, Hay Hak ve Kukuli gibi çocukların büyük ilgiyle takip ettiği karakterler, neşeli gösterileriyle minik izleyicilerle buluştu. Çocuklar, interaktif oyunlar ve sahne performanslarıyla eğlenceli vakit geçirirken, aileler de keyifli anlara tanıklık etti.

GELENEKSEL SAHNE SANATLARI VE TİYATRO GÖSTERİLERİ

Ramazan Şenlikleri kapsamında geleneksel Türk sahne sanatları da çocuklarla buluşturuldu. “Hacivat ile Karagöz”, “İbiş ile Memiş”, “Tuzsuz Deli Bekir” ve “Oğlu, Pişekâr ile Kavuklu” gölge gösterileri ve yetenek gösterileri büyük bir ilgiyle izlendi. Tasavvuf müziği dinletileri ve semazen gösterileri, Ramazan’ın manevi atmosferini yansıtarak izleyicilere huzur dolu anlar yaşattı.

ÇOCUKLARA ÖZEL RAMAZAN İKRAMLARI VE ETKİNLİKLER

Büyükşehir Belediyesi, çocuklara geleneksel Ramazan eğlencesini yaşatmak için özel ikramlar sundu. Osmanlı macunu, patlamış mısır ve Osmanlı şerbeti ile çocuklara geçmişten günümüze taşınan tatlar ikram edildi. Hafta sonlarında ise Türk Yıldızları ve Somuncuklar tematik oyun alanları, Bereket Kumbaram etkinliği ve Hacivat-Karagöz atölyesi gibi özel etkinlikler düzenlendi.

ŞENLİKLİKLER 85 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI

Her akşam dolup taşan Ramazan çadırı, 85 bin kişiyi ağırlayarak büyük ilgi gördü. Çocuklar etkinliklere her gün katılmak isterken, aileler de Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayına kattığı değer ve organizasyonun başarısı için teşekkürlerini iletti. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu İzmit Kent Meydanı’nda coşkuyla yaşatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Çık Dışarıya Oynayalım” adlı Ramazan Şenlikleri ile hem milli ve manevi değerleri yaşattı hem de on binlerce vatandaşa unutulmaz bir Ramazan ayı sundu.