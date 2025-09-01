Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, Down sendromlu Yağız Çetin’in adım atma ve bağımsız hareket etme yolculuğuna umut oldu. Merkez, özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine destek sunuyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli çocuklar için başarı hikâyeleri yazıyor.

Down sendromlu 2 yaşındaki Yağız Çetin, merkezde aldığı özel eğitimlerle birkaç ayda adım atmaya, dengede durmaya ve bağımsız hareket etmeye başladı.

ZOR BAŞLANGIÇ, UMUT DOLU YOLCULUK

Doğumdan itibaren böbrek sorunları yaşayan Yağız, 1 yaşında fizik tedaviye başladı. Gonca’da 2,5 aydır devam eden eğitimlerle büyük ilerleme kaydeden Yağız’ın azmi, eğitmenlerini ve ailesini gururlandırıyor. Eğitmeni, “İlk geldiğinde sadece sürünebiliyordu, şimdi emekliyor ve tırmanmaya çalışıyor” dedi.

Anne Ece Çetin, “Oğlumun hareketleri değişti, ayağa kalkıyor, sesler çıkarıyor. Yakında yürüyecek” diyerek mutluluğunu paylaştı. Merkezin çocuklarla birlikte aileleri de sürece dahil ettiğini ifade eden anne Çetin, “Gonca’da aile gibi olduk. Diğer ailelerden ve hocalardan çok şey öğreniyoruz” dedi.

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, fizyoterapi ve eğitim programları, çocukların bağımsız hareket becerilerini geliştirirken, ailelere umut aşılıyor.