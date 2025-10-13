KOCAEİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde milli seferberlik. Bu kapsamda Büyükşehir, Kocaeli Stadı'nda oynanacak Türkiye-Gürcistan maçı öncesinde toplamda 220 dönümlük alanda otopark, karavan park ve misafir takım alanları oluşturdu.

Kocaeli'nin önemli üretim merkezlerinden Hyundai Fabrikası'nın yanında 25 dönümlük alan ve Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 dönümlük olmak üzere misafir takım için otopark alanı tahsis edildi. Organizasyon ekiplerinin lojistik ve geçici konaklama ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planladığı alan, milli maçın sorunsuz bir şekilde geçmesine katkı sağlayacak.

KARAVAN PARK VE 15 BİN ARAÇ KAPASİTELİ DEV OTOPARK

Ziyaretçiler ve kampçılar için karavan park hizmete alınırken, eski askeri alan olarak kullanılan 150 dönümlük arazi ise yaklaşık 15 bin araçlık otopark alanına dönüştürüldü. Bu düzenlemelerle şehir içi trafik önemli ölçüde rahatlayacak.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI İÇİN TRAFİK DÜZENLEMESİ

14 Ekim Salı günü (yarın) Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak Türkiye-Gürcistan maçında geçici trafik düzenlemeleri yapıldı. Buna göre Sürmene, Çimenlik ve Ahmet Mümtaz Bey Caddeleri trafiğe kapatılırken, Hyundai Fabrikası girişine ise geçiş kartı olmayan araçların alınmayacağı belirtildi. Asım Kibar OSB Kavşağı'nda ise saat 14.00'ten itibaren ağır vasıta geçişi yasaklanacak.

TARAFTARLAR İÇİN OTOPARK VE ULAŞIM

Milli takım taraftarları için Karavan Park, Eski Askeri Kışla, Vatan Caddesi ve Turnaoğlu Caddesi üzerindeki otoparklar tahsis edildi. Misafir takım taraftarları ise Asım Kibar OSB Kavşağı karşısındaki alanı kullanacak. Stadyuma ulaşım ise Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak ring araçlarıyla gerçekleştirilecek.

KONFORLU BİR DENEYİM SUNACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yapılan bu hazırlıkların şehir içi trafiği rahatlatacağını ve bununla birlikte milli maç için Kocaeli Stadı'na gelecek misafirlere konforlu bir deneyim sunacağını belirtti.