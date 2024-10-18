Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında yürüyüş düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na dikkat çekmek üzere düzenlenen yürüyüşle, toplumu ve bireyleri meme kanseri hakkında bilgilendirerek farkındalık oluşturuldu.

Gebze ve Karamürsel ilçelerinde düzenlenen etkinliğe Anne Şehir Merkezi Gardenya, Gelincik, Manolya, Nilüfer ve Mimoza tesislerinin katılımcıları yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında kadınlar, “Kocaeli Anneleri Ekimde Pembe Giyer”, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı”, “Meme Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarır”, “Erken Tanı için Geç Kalma” ve “Farkındayım Korkmuyorum” yazılı dövizler ile yürüyerek meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti. Yürüyüşün ardından kadınlar, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı antrenörleri eşliğinde açık havada spor yaptı.

Etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten katılımcılar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne gerçekleştirilen etkinlik için teşekkür etti. Katılımcılardan Nevcivan Özyılmaz, etkinliğin kadınları ve toplumu bilinçlendirmek adına faydalı olduğunu ifade ederek, “Meme kanseri teşhisi erken yapılırsa ölümsüzleşir. Etkinliği düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim. Büyük bir katılım vardı. Hepimiz için çok faydalı bir etkinlik oldu” ifadelerini kullanırken, Gülay Üstün ise meme kanseri farkındalığı için yürüyüşe katıldığını dile getirerek, “Teyzem de erken teşhis edebildiği için kanseri yendi. Şu an çok sağlıklı. Dolayısıyla insanların en az senede bir kere kanser taramasıyla bunu kontrol etmeleri çok mümkün. Bende yaptırıyorum. Erken teşhis hayat kurtarır. Doktorlarımız hep söylüyor. Buna çok inanırım, canlı da tanığıyım” dedi.