Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet sunan Komek Sepeti üreticileri ile Kocaeli Kadın Kooperatifleri üreticilerini mehtap turunda buluşturdu. Bir yılın yorgunluğunu atan üreticiler, gün batımında huzur dolu ve unutulmaz anlar yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirilen Komek Sepeti, el emeğini dijital ekonomiye taşıyan önemli bir sosyal girişim olmanın yanı sıra, üreticilerine unutulmaz deneyimler yaşatmayı da sürdürüyor. Bu kapsamda Komek Sepeti üreticilerinin yanı sıra Kocaeli Kadın Kooperatifleri üreticilerinin de katıldığı mehtap turunda üreticiler bir yılın yorgunluğunu doyasıya eğlenerek attı.

3 MAĞAZADA BİRDEN SATIŞLAR DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz Temmuz ayında Milli İrade Meydanı’nda açılışı yapılan Komek Sepeti Meydan Store, markanın 3. mağazası olarak hizmete girerken, üreticilerin el emeği ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturma yolculuğunda yeni bir adım oldu. Açılışın ardından yoğun bir üretim ve satış temposuna giren Komek Sepeti üreticileri, emeklerini taçlandırdıkları bu süreci keyifli bir organizasyonla kutladı.

“Üretime Ara, Keyifli Bir Mola” mottosuyla düzenlenen mehtap turunda üreticiler, yoğun çalışmaların ardından moral ve motivasyon depoladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken, gün batımına karşı çektirdikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştirdi. Hem dayanışmayı pekiştiren hem de yeni döneme daha güçlü bir başlangıç için moral kaynağı olan etkinlik, üreticilere adeta nefes aldırdı.

Komek Sepeti, hem dijital pazarda hem de fiziki mağazalarıyla el emeğini tüketiciyle buluşturmaya devam ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üreten kadınlara yönelik sunmuş olduğu bu tür sosyal etkinlikler de güçlü bir aile ortamı oluşturuyor.