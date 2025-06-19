Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenleyeceği “Körfezde Mehtap Turları” 21 Haziran Cumartesi, “Büyük Adaya Yolculuk” ise 22 Haziran Pazar günü başlıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez’in eşsiz atmosferinde unutulmaz anlar yaşamak isteyen vatandaşlara harika bir fırsat sunuyor. Yaz boyunca her hafta sonu gerçekleşecek “Körfezde Mehtap Turları” ile “Büyük Adaya Yolculuk” etkinliklerine tüm Kocaelililer davetli.

MEHTAP TURLARI 21 HAZİRAN CUMARTESİ BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Körfezde Mehtap Turları” ile “Büyük Adaya Yolculuk” programları bu yıl da devam ediyor. Yaz boyunca düzenlenecek ve doğayla iç içe, sakin bir gün geçirmek isteyenler için güzel bir seçenek olacak olan Körfezde Mehtap Turları 21 Haziran’da başlayacak ve 20 Eylül’e kadar her cumartesi günü Kocaeliler için gerçekleşecek. Müzik eşliğinde keyifli bir yolculuk sunan tur ücretleri tam 250 TL, öğrenci bileti ise 180 TL olarak belirlendi. Gezi esnasında tüm yolculara dondurma ve çay ikramı olacak. Körfezde Mehtap Turları için İzmit’ten saat 19.00’da, Gölcük’ten 19.30’da, Derince’den 19.45’te, D.Dere’den ise 20.00’de hareket edilecek.

BÜYÜK ADA’YA YOLCULUK PAZAR GÜNLERİ

Büyük Adaya Yolculuk programı ise 22 Haziran’da başlayacak ve 21 Eylül’e kadar her pazar günü gerçekleşecek. Büyük Adaya Yolculuk turuna katılanlar, İstanbul’un incisi Büyükada’nın büyüsünü keşfedecek. İzmit, Değirmendere ve Karamürsel çıkışlı turların tam ücreti 350 TL öğrenci bileti 225 TL olacak. Darıca çıkışlı turlar ise tam 260 TL, öğrenci bileti 200 TL. Büyük Adaya Yolculuk için İzmit’ten saat 08.30’da, D.Dere’den 09.15’te, Karamürsel’den 10.00’da ve Darıca’dan 11.15’te hareket edilecek.