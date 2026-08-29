Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 12'nci Geleneksel Sünnet Şöleni'nde, 'Bu çocuklar Türkiye'mizin geleceğidir. Kötümserliğe kapılmıyoruz. Hayata çocuklarımızın gözlerindeki ışıkla bakıyoruz' dedi.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 12'nci Geleneksel Sünnet Şöleni'nde, 'Bu çocuklar Türkiye'mizin geleceğidir. Kötümserliğe kapılmıyoruz. Hayata çocuklarımızın gözlerindeki ışıkla bakıyoruz' dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Şelale Tıp Merkezi iş birliğiyle düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleni, Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı'nda gerçekleştirildi. Şölen kapsamında 5-12 yaşları arasındaki 122 çocuk sünnet edildi. Çocukların sünnet kıyafetleri de Muratpaşa Belediyesi'nce hediye edildi.

'GERÇEK BİR SOSYAL HİZMET'

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şölende konuşan Başkan Uysal, sünnet hizmetinin günümüzün ekonomik koşullarında aileler için önemli bir destek olduğunu söyledi. Uysal, 'Sünnet gerçek bir sosyal hizmettir. Bugünün hayat şartlarında dayanışmayı gerektiren bir çalışmadır. Nitelikli hizmetler artık çok pahalı. Dolayısıyla dayanışma içinde olmamız, birbirimizi desteklememiz gerekiyor' diye konuştu.

'BU ÇOCUKLAR TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ'

Çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, gelecek nesillerin iyi eğitim almasının, sosyal yaşamla ve çağın teknolojileriyle buluşmasının önemine dikkati çekti. Başkan Uysal şöyle konuştu:

'Bu çocuklar Türkiye'mizin geleceğidir. Onlar hem neslimizin hem toplumumuzun, kimliğimizin, vatandaşlığımızın ve ülkemizin devamıdır. Kötümserliğe kapılmıyoruz. Hayata çocuklarımızın gözlerindeki ışıkla bakıyoruz.'

Çocuk yetiştirmenin büyük emek gerektirdiğini belirten Uysal, ailelere teşekkür ederek sünnet olan çocuklara sağlık, mutluluk ve aydınlık bir gelecek diledi.

AİLELERDEN TEŞEKKÜR

Çocuğu sünnet olan Aygün Palaz, şölenden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Muratpaşa Belediyesi'ne teşekkür etti. Abdullah Çömez ise ücretsiz sünnet hizmetinin aileler için önemli bir imkan olduğunu söyledi.

Ercan Can ve Murat Balaban'ın sahne aldığı şölende çocuklar ve aileleri, oyunlar ve çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlendi.

Şölene CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin ve il yöneticileri, CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Hatice Eyiler, Muratpaşa İlçe Başkanı Orhan Karaçanak, Kepez İlçe Başkanı Murat Ali Özel, Aksu İlçe Başkanı Ramazan Alkan, Muratpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurşen Bildirici, Konyaaltı İlçe Kadın Kolları Başkanı Funda Yaşar, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.