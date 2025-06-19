Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin Erzene Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaptığı saha ziyareti, önemli bir çevre düzenlemesini beraberinde getirdi.İZMİR (İGFA) - Bornovalıların kentsel dönüşüm sırasında apartmanlar arasında yeşil alan olarak ayrılan yere moloz konmasından şikayet etmesi üzerine, Başkan Eşki hemen 2 sokağa giderek durumu yerinde inceledi.

Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri birkaç saat içinde alana müdahale etti ve temizlik çalışmasını tamamladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise alanı bir park yapmak üzere çalışmaya başlayacak. Başkan Eşki’nin çözüm ziyaretleri, terk edilmiş bir görüntüde olan bölgeyi, Erzene Mahallesi’ne nefes aldıracak yeni bir yeşil alan olarak Bornovalıların kullanımına sunacak.

“İŞ PLANINI DEĞİŞTİRDİK”

Başkan Ömer Eşki, “Ortaya çıkan görüntü kabul edilemez durumdaydı. Fen İşleri ile Park ve Bahçeler ekiplerimizin iş planını değiştirerek acilen müdahale ettik. Fakat bu belediyenin tek başına çözebileceği bir sorun değil. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak, kentimizi de aynı titizlikle korumalıyız. Moloz ya da çöp atıklarını gelişigüzel sokağa bırakmak hem çevreye hem komşularımıza zarar veriyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz” dedi.