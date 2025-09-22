Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın 2025-2026 eğitim öğretim dönemi yetenek sınavlarının sonuçları açıklandı. Bu yılki yetenek sınavlarında 385 kişi başarılı olarak konservatuvar öğrencisi olmaya hak kazandı. 7 ayrı bölüm ve 33 branşta eğitim veren Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın yeni eğitim dönemi, İzmit ve Gebze’deki binalarda 29 Eylül Pazartesi günü başlayacak.KOCAELİ (İGFA) - Kentin en önemli sanat eğitim kurumu olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın yeni yetenekleri belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yetenekleri bulmak için sınav düzenlendi. Sınavlar; Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musiki, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Sahne Sanatları Bölümlerinin ilgili sanat dallarında yapıldı. 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen yetenek sınavlarına 2 bin 983 kişi katılarak Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrencisi olmak için ter döktü. İzmit ve Gebze’de gerçekleştirilen yetenek sınavlarına 5 ile 55 yaş arasındaki adaylar katıldı.

SONUÇLAR AÇIKLANDI, KAYIT DÖNEMİ BAŞLADI

Öte yandan beklenen sınav sonuçları Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan kocaeli.bel.tr adresi üzerinden açıklandı. Yetenek sınavında başarılı olan öğrenciler için kayıt dönemi de ayın gün başlatıldı. Konservatuvar ailesinin yeni öğrencileri kayıtlarını yaptırmak için Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın İzmit Fuar içindeki binasına geldi. Kayıt işlemlerini gerçekleştirilen öğrenciler aynı zamanda eğitmenleriyle de tanışarak, sohbet etti. Kayıt dönemi 24 Eylül Çarşamba günü sona erecek.

Bilindiği gibi bu yıl Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’na 4 yeni branş eklendi. Müzik Bölümüne; Trompet, Karadeniz Kemençe ve Bas Gitar branşları dahil edilirken, Halk Dansları branşı da Konservatuvar ailesine katıldı. Böylece daha önce 29 olan branş sayısı 33’e yükseldi. Bu branşlardan sınava giren ve başarılı olan öğrencilerin de kayıtları gerçekleştirildi.

Konsevatuvarda yeni eğitim dönemi 29 Eylül Pazartesi günü başlayacak.