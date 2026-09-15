Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nın 2026-2027 eğitim öğretim dönemi yetenek sınavları hafta sonu gerçekleştirildi. İzmit ve Gebze'de düzenlenen sınavlara, 7 bölüm ve 33 branşta 5-60 yaş arasında çok sayıda vatandaş katıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Temel sanat eğitim dendiğinde kalitesi ve yılların tecrübesiyle kentin tartışmasız en önemli sanat eğitim kurumu olan Büyükşehir Belediye Konservatuvarı yeni eğitim dönemindeki öğrencilerini belirleyecek olan yetenek sınavlarını gerçekleştirdi.

Sınavlar; Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musiki, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Sahne Sanatları Bölümlerinin ilgili sanat dallarında yapıldı. İzmit'teki müzik bölümünün sınavları Kültür Sanat Konservatuvar Şube Müdürlüğü Konservatuvar Binasında; Halk Dansları ve Bale Bölümlerinin sınavları Fuarpark içinde bulunan Sanat Galerisi'nde, Geleneksel ve Görsel Sanatlar Bölümünün sınavları ise Seka Sanat ve İhtisas Merkezi'nde yapıldı. Gebze Binası'nda ise konservatuvarın resim, çocuk resim, ebru ve müzik branşlarının sınavları gerçekleştirildi.

TİTİZ HAZIRLIK, DÜŞÜNÜLMÜŞ İNCE DETAYLAR

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı her yıl olduğu gibi bu yıl da yetenek sınavlarına titizlikle hazırlandı. Hem aday öğrenciler hem de onları dışarıda bekleyen ailelerin rahatlığına büyük önem verildi. Sınav giriş belgeleri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Müdürlüğü çalışanları tarafından bahçelerde kurulan masalarda alındı ve adaylar sınav salonlarına yönlendirildi. Sırası gelen aday öğrenciler sınav komisyonun karşısına çıkarak, branşları kapsamındaki yetenek sorularını cevaplandırdı.

AİLELERDEN BAŞKAN BÜYAKAKIN'A TEŞEKKÜR

Özellikle küçük yaştaki çocuklarını sınava sokan ailelerin heyecanı ise görülmeye değerdi. Büyükşehir Belediyesi bu esnada konuklarını yalnız bırakmadı. Su ve çay ikramı yapılan aileler bu güzel jest karşısında mutluluklarını dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi ile ilgili düşüncelerini dile getiren aday veliler, 'Son derce profesyonel bir şekilde sınava girişler yapıldı. Hiçbir karışıklık olmadan ve sakin bir şekilde çocuklarımız sınav salonlarına alındı. Bu nedenle stres olmadan sınavlarına ve sorulara konsantre olabildiler. Bu esnada bizler de unutmadık. Çay ve su ikramı sürekli yapıldı. Her sorumuzda karşımızda bir yetkili bulabildik. Güler yüz ve samimiyet gerçekten bizleri memnun etti. Başkan Büyükakın'a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu.

ALANINDA UZMAN AKADEMİSYENLERDEN OLUŞAN JÜRİ

Öte yandan iki gün süreyle gerçekleştirilen yetenek sınavlarında toplam 26 komisyon kuruldu. Sınav komisyonlarında farklı üniversitelerden 33 akademisyen bağımsız jüri üyesi olarak görevlendirildi. Bunun yanı sıra 29 Konservatuvar eğitmeni ile birlikte sınav organizasyonunda 46 personel görev yaptı.