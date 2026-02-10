Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. haftanın en kritik mücadelesinde Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'u sahasında konuk eden Çayırova Belediyesi, heyecan fırtınasına sahne olan karşılamayı 72-70 kazandı ve çok kritik bir galibiyet elde etti.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Basketbol Ligi'ndeki zirve mücadelesine devam eden Çayırova Belediyesi, ligin gidişatını yakından etkileyecek karşılamada, Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'u konuk etti.

Heyecan fırtınasına sahne olan karşılaşmayı kazanan ise Çayırova Belediyesi oldu.

Baş antrenör Ender Aslan'ın öncülüğünde mücadeleye Arca Tülüoğlu, Roberto Gallinat, Erdi Gülaslan, Hakan Yapar ve Nysier Brooks ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, karşılaşmanın ilk dakikalarında savunmada Bordo Basketbol'u durduramadı. Mücadelede bir an 17 sayı farkla geriye düşen temsilcimiz, ikinci çeyreğin son bölümünde oyun momentumunu eline aldı ancak devre arasına 36-42 geride girdi.

Üçüncü çeyrekle beraber savunma sertliğini yükselten ve hücumda istediği işleri yapmayı başaran Çayırova Belediyesi, periyot sonunda Okben Ulubay'ın etkili oyununa yanıt veremedi ve son çeyreğe 50-57'lik skorla geride girdi. Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan ve liderliğin sürekli el değiştirdiği son periyotta ise taraftarının muhteşem desteğini arkasına alan Çayırova Belediyesi, maçın bitimine 1 dakika 34 saniye kala 6 sayı farkla üstün olan taraftı. Bu farkı kapatan Bordo Baskebol son 26 saniye kala maçı 70-70'e getirdi.

GALLİNAT ATTI, ENES SAVUNDU

Son hücumda Roberto Gallinat'la basketi bulan Çayırova Belediyesi, 72-70 öne geçti. Enes Berkay Taşkıran'ın son saniyede Ty Gordon'a yaptığı blokla üstünlüğünü koruyan Çayırova Belediyesi, maçı 72-70 kazanmayı bildi. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 29 sayı ile Roberto Gallinat olurken, Hakan Yapar'ın 12 ve Ömer Utku Al'ın 9 sayısı galibiyette büyük rol oynadı.