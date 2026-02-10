Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler Türkiye Şampiyonası'nda kürsüyü es geçmedi.

BURSA (İGFA) - Kocaeli'nde gerçekleştirilen U17 Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler yine başarılı sonuçlara imza attı.

4-8 Şubat tarihleri arasında Darıca Eray Şamdan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyona geniş katılıma sahne oldu. Genç güreşçilerin 3 gün süren mücadelesi nefes keserken, Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler şampiyonada 2 bronz madalya kazandı. Organizasyonda ilk olarak serbest stil müsabakaları yapılırken, 65 kiloda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Semih Çavuşoğlu üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada ayrıca serbest stilde Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan 60 kiloda Deniz Ayhan, 80 kiloda Rüstem Öztürk ve 110 kiloda Hamza Yakup Oran beşinci olarak Milli Takım'a girmeye hak kazandı.

Serbest stil müsabakalarının ardından gerçekleştirilen grekoromen stil müsabakalarında da Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Sait İbrahim Görür 65 kiloda kürsüye çıkmayı başardı. Başarılı sporcu üstün performansı sonrasında Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Adem Ustaoğlu organizasyon boyunca sergilediği fair-play davranışları sonunda organizasyonun en centilmen antrenörü seçildi.