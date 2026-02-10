Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, farklı branşlarda elde ettiği önemli başarılarla dopdolu bir hafta geçirdi. Güreşten basketbola, judodan voleybola uzanan performanslar, Kağıtspor'un birçok branştaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü geride bıraktığımız hafta önemli başarılar elde etti. Darıca'da 3-8 Şubat tarihleri arasında düzenlenen U-17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mavi-beyazlılar farkını ortaya koydu. 48 kiloda mindere çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un başarılı sporcusu Alihan Metin, sergilediği başarılı performansla Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

12 DEV ADAM'DAN ÖNEMLİ GALİBİYET

Kağıtspor'un 12 Dev Adamı ise Türkiye Basketbol 1.Ligi'nde önemli bir galibiyet aldı. Kağıtspor, sahasında çıktığı önemli maçta Göztepe'yi 91-82'lik skorla mağlup etti. Tempo, mücadele ve takım ruhunun ön plana çıktığı karşılaşmada tribünleri dolduran Kağıtspor ailesinin coşkusu galibiyette önemli rol oynadı.

AVRUPA'DAN BRONZ GURURU

Bulgaristan'ın Sofya kentinde, 39 ülkeden 385 sporcunun katılımıyla düzenlenen Judo Büyükler Avrupa Açık Kupası'nda 81 kiloda mücadele eden milli sporcu Umalt Demirel, bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. Uluslararası arenada elde edilen bu derece, Kağıtspor camiasında büyük gurur yaşattı.

FİLEDE GEÇİT VERMEDİK

Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi'nde mücadele ede Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Erkek Voleybol Takımı, sahasında Yücelen Anamur'u konuk etti. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen temsilcimiz, mücadeleden 3-0'lık setle ayrılarak taraftarına büyük sevinç yaşattı.

TEKVANDODA TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

6-8 Şubat tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Taekwondo Türkiye Poomsae Şampiyonası'nda Kağıtspor'dan unutulmaz bir başarı geldi. Kağıtspor'un başarılı sporcusu Erva Nur Aydın, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.