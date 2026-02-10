Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, zorlu Kayserispor deplasmanından 3 puanla dönen Kocaelispor'da teknik kadroyu, futbolcuları ve takımı 90 dakika boyunca destekleyen taraftarları kutladı.

KOCAELİ (İGFA) - Süper Lig'deki temsilcimiz Kocelispor, zorlu Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerek tüm kente büyük bir sevinç yaşattı. Yeşil-Siyahlı temsilcimize 3 puanı getiren goller, Dan Agyei'den geldi. Bu galibiyetle Kocelispor, Süper Lig'deki puanını 27'ye yükseltti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, galibiyetin ardından sosyal medyadan açıklamada bulundu. Galibiyete çok sevinen Başkan Büyükakın, 'Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Kocaelispor'umuzu tebrik ediyorum. Teknik heyetimizi, futbolcularımızı ve takımımızı deplasmanda yalnız bırakmayan büyük taraftarımızı kutluyorum' dedi.

GÖKHAN DEĞİRMENCİ'YE SÜRPRİZ

Başkan Büyükakın'ın, günün kahramanı, son saniyelerde yaptığı müthiş kurtarışla adeta 3 puanı getiren isim olan Yeşil-Siyahlıların panteri Gökhan Değirmenci'ye de sürprizi vardı. Büyükakın, Gökhan'ı gollere geçit vermeyen dijital çizimiyle tebrik etti. Resim büyük beğeni aldı.